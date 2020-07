Flächennutzungsplan liegt erneut aus

Der neue Entwurf des Flächennutzungsplanes liegt ab Donnerstag, 16. Juli 2020, im Amt für Stadtplanung, Michaelstraße 50 (Eingang 5), Zimmer 1.562 (1. Etage) öffentlich aus und ist auch online unter www.stadtentwicklung.neuss.de einsehbar. Bis zum 17. August 2020 können Stellungnahmen zum Entwurf des Flächennutzungsplans schriftlich per Post an die Stadtverwaltung Neuss, Amt für Stadtplanung, Michaelstraße 50, 41456 Neuss, per E-Mail an stadtentwicklung@stadt.neuss.de, zur Niederschrift im Rathaus oder online unter www.stadtentwicklung.neuss.de abgegeben werden.

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie dürfen nicht mehr als zwei zusammengehörige Personen die Unterlagen gleichzeitig einsehen. Es wird darum gebeten zueinander Abstand zu halten, eine Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen und die bereitgestellte Mittel zur Händedesinfektion zu nutzen. Im Hinblick auf eine eventuelle Corona-Rückverfolgung werden die Kontaktdaten nur zu diesem Zweck erfasst. Termine zur Einsichtnahme sind im Vorfeld unter 02131/906142 oder 02131/906101 zu vereinbaren.

Der Flächennutzungsplan als „vorbereitender Bauleitplan“ regelt die Nutzungen sämtlicher Grundstücke in der Gemeinde. Die Art der Bodennutzung wird dabei in den Grundzügen und nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde dargestellt. Dabei legt der Flächennutzungsplan die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung einer Stadt fest und stellt somit den gesamtstädtischen Entwicklungsrahmen für alle weiteren räumlichen Planungen auf kommunaler Ebene dar. Aufgrund von Änderungen der Plandarstellungen, der Begründung und des Umweltberichts sowie der Aktualisierung der Datengrundlagen ist die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit als nächster Verfahrensschritt erforderlich.