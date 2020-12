Geänderte Müllabfuhr

Die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) weist darauf hin, dass die Leerung der Restmüll- und Biotonnen in den Bezirken, die regulär am 21. Dezember geleert werden, bereits am Samstag, 19. Dezember 2020, erfolgt. Die Leerungen von Dienstag, 22. Dezember2020, werden auf Montag, 21. Dezember 2020, vorgezogen. Die Leerungen von Mittwoch, 23. Dezember 2020, erfolgen bereits am Dienstag, 22. Dezember 2020. Die Leerungen von Freitag, 25. Dezember 2020 (1. Weihnachtsfeiertag), erfolgen schon am Donnerstag, 24. Dezember 2020 (Heiligabend). In der Neujahrswoche verschieben sich lediglich die Leerungen von Freitag, 1. Januar 2021 (Neujahr), um einen Tag nach hinten auf Samstag, 2. Januar 2021.



Aus gegebenem Anlass weist die AWL darauf hin, dass alle Müllabfuhr-Termine (auch die Sperrmüll-Termine) trotz der aktuellen Corona-Lage wie geplant stattfinden. Die Termine können hier im Abfallkalender 2020 nachgelesen werden.



Wer im neuen Jahr den Neusser Abfallkalender (mit praktischer Erinnerungsfunktion) auch digital nutzen möchte, kann diesen unter dem Stichwort "Mein Abfallkalender" im jeweiligen App Store (Android und iOS) oder hier downloaden.