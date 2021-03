Geänderte Müllabfuhr an den Osterfeiertagen

Aufgrund der Osterfeiertage verschiebt sich die Abfuhr der Restmüll- und Biotonnen. Die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) weist darauf hin, dass sich die Leerung der Restmüll- und Biotonnen in der Karwoche sowie in der Osterwoche verschiebt.

In der Karwoche 28. März bis 3. April 2021 verschiebt sich die Abfuhr der Tonnen wegen des Karfreitags. Alle Termine werden um einen Tag vorgezogen, das bedeutet, Leerungen, die auf Karfreitag, 2. April, fallen, finden bereits am Donnerstag, 1. April 2021, statt, die Donnerstagsleerung am Mittwoch usw.

Somit erfolgt die Montagsleerung 29. März 2021 bereits am Samstag 27. März 2021.

In der Osterwoche 4. bis 10. April 2021 verschiebt sich die Abfuhr der Tonnen wegen des Ostermontages um jeweils einen Tag nach hinten. Leerungen, die auf Ostermontag, 5. April 2021, fallen, finden am Dienstag, 6. April 2021, statt. Analoges gilt für die folgenden Tage. Die Freitagsleerungen werden somit am darauffolgenden Samstag, 10. April 2021, nachgeholt.

Alle Termine, bei denen die Verschiebung bereits berücksichtigt ist, lassen sich auch in der „Abfall-Info 2021“ nachlesen. Dies gilt auch für mögliche Verschiebungen bei der Abfuhr der Gelben Tonne, die nicht durch die AWL geleert wird.

Rückfragen zur geänderten Müllabfuhr beantwortet gerne das Kundenzentrum der AWL Neuss GmbH unter der Rufnummer 02131/124480.

Weitere Informationen zur Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH stehen im Internet unter www.awl-neuss.de bereit. Genutzt werden kann auch der kostenlose Service einer Erinnerung an die Müllabfuhrtermine per Mail über die Serviceplattform www.neuss.mein-abfallkalender.de.