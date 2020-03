Geänderte Müllabfuhr an den Ostertagen

Aufgrund der Osterfeiertage verschiebt sich die Abfuhr der Restmüll-, der Bio- und der Altpapiertonnen sowohl in der Karwoche als auch in der Osterwoche.

In der Karwoche (06. bis 10. April) verschiebt sich die Leerung der Tonnen wegen des Karfreitags. Alle Termine werden um einen Werktag vorgezogen. Das bedeutet, Leerungen, die auf Karfreitag (10. April) fallen würden, finden bereits am Donnerstag (09. April) statt. Die Donnerstagsleerungen erfolgen am Mittwoch usw.

Somit wird die Montagsleerung (06. April) bereits am Samstag (04. April) vorgeholt.

In der Osterwoche (13. bis 18. April) verschiebt sich die Abfuhr der Tonnen wegen des Ostermontages um jeweils einen Tag nach hinten. Leerungen, die auf Ostermontag (13. April) fallen würden, finden am Dienstag (14. April) statt. Analoges gilt für die nachfolgenden Tage. Die Freitagsleerungen werden somit am darauffolgenden Samstag (18. April) nachgeholt.

Alle Termine, bei denen die Verschiebung bereits berücksichtigt wurde, lassen sich auch in der "Abfall-Info 2020" oder hier auf unserer Homepage unter "Abfallkalender" nachlesen. Dies gilt auch für mögliche Verschiebungen bei der Abfuhr der Gelben Tonne, die nicht durch die AWL geleert wird.

Ein besonderer Hinweis zum Sperrmüll:

Die AWL bitet Sie, aufgrund der aktuellen Corona-Situation ab sofort von nicht dringend notwendigen Sperrmüllanmeldungen abzusehen, damit die Entsorgung des täglichen Abfalls, wie Restmüll, Biomüll und Altpapier, weiterhin sichergestellt und personellen Engpässen frühzeitig entgegengewirkt werden kann.

Rückfragen zur Müllabfuhr beantwortet das Kundenzentrum, welches momentan für Besucherverkehr geschlossen ist, telefonisch unter der Rufnummer 02131-124480.