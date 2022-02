Die Stadtverwaltung bereitet sich darauf vor, Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen. Dabei erhält sie bereits jetzt eine sehr wertvolle Unterstützung aus der Stadtgesellschaft: Mehrere hilfsbereite Bürgerinnen und Bürger haben sich beim Integrationsamt gemeldet und private Unterbringungsmöglichkeiten angeboten. Um auf derartige Hilfsangebote gezielt und unbürokratisch eingehen zu können, haben wir für deratige Hilfsangebote eine Kontaktmöglichkeit geschaffen.

Sie möchten geflüchteten Personen aus der Ukraine einen Schlafplatz bieten? Füllen Sie gerne das nachfolgende Formular aus:

Bei Fragen wenden Sie sich an 02131 90-5700 oder senden Sie uns eine E-Mail an unterbringung@stadt.neuss.de.

Lebensmittel- und Drogeriespenden werden in der Bergheimer Str. 250 in 41464 Neuss entgegengenommen. Ansonsten verweisen wir an die bekannten Hilfsorganisationen.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung.

(Stand: 28.02.2022/Bo)