Arieh und Naomi Naor leben unweit des Mittelmeers nahe der israelischen Stadt Haifa, wo sie sich 1973 auch das Ja-Wort gaben. Doch ihre Goldene Hochzeit am 15. August 2023 feierten sie in Neuss am Rhein – genauso wie Ariehs Urgroßeltern, der Malermeister Leonhard Cohn und seine Frau Clothilde, dieses besondere Fest im Jahr 1931 in ihrer Heimatstadt Neuss begingen.

Erstmals kam das Ehepaar Naor 2016 in die Quirinusstadt, um im Stadtarchiv die Geschichte ihrer Vorfahren zu recherchieren. Das Stadtarchiv-Team um Dr. Jens Metzdorf und Dr. Annekatrin Schaller half bei der Rekonstruktion der Familiengeschichte. Bei der Recherche zeigte sich, dass viele von Ariehs Vorfahren dem Holocaust zum Opfer gefallen waren. So wurde Ariehs Urgroßvater, Leonard Cohn 1942 elf Jahre nach der umjubelten Goldhochzeit nach Theresienstadt deportiert, wo er mit 86 Jahren starb. Auch Arieh Naors Großmutter, Paula Cohn und ihre Schwester Else Cohn wurden von den Nationalsozialisten verschleppt und getötet. Während zwei von Leonhards und Clothildes Kindern, Erich und Olga, die Flucht in die Vereinigten Staaten gelang, floh Ariehs Mutter Ilse über Dänemark nach Palästina.

Seit dem ersten Besuch des Ehepaares Naor im Jahr 2016 ist viel passiert. Am letzten Wohnort der Vorfahren in der Sternstraße wurden von der Christlich-Jüdischen Gesellschaft „Stolpersteine“ verlegt, Arieh Naor hat die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen und mit seiner Frau Naomi wiederholt die Stadt seiner Vorfahren besucht und ins Herz geschlossen.

Eine besondere Goldhochzeit in der Heimat Neuss

Für die Goldhochzeit hatten sich Arieh und Naomi Naor vorgenommen, wie Ariehs Urgroßeltern, in Neuss zu feiern. Gemeinsam mit Freunden und aus Israel angereisten Kindern und Enkelkindern beging das Jubelpaar nun das besondere Jubiläum in der Stadt Neuss. Zu den ersten Gratulanten gehörte neben Dr. Jens Metzdorf und Dr. Annekatrin Schaller vom Stadtarchiv Neuss auch Bürgermeister Reiner Breuer, der Arieh und Naomi Naor ein Neusser Stadtwappen aus Bronze überreichte. Als Besonderheit wurde zur Jubiläumsfeier dasselbe Fünf-Gänge-Menü wie 1931 serviert. Die Menükarte konnte auf der Flucht vor den Nationalsozialisten gerettet werden.

