Großveranstaltungen abgesagt

Nach einer Einigung von Bund und Ländern sollen bis Ende August keine Großveranstaltungen mehr stattfinden. Das Shakespeare-Festival muss deshalb ebenso abgesagt werden, wie die Klassiknacht im Rosengarten. Auch dürfen in der „Schützenhauptstadt“ Neuss in diesem Jahr keine Schützen- und Heimatfeste mehr stattfinden. Auf einem „Schützengipfel“ soll deshalb besprochen werden, ob und inwieweit die Züge und Korps das Brauchtum dennoch pflegen können. Bürgermeister Reiner Breuer äußert sich hierzu in einer Videobotschaft.