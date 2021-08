Grupellostraße in Norf

Bürgerinformationsveranstaltung zum Thema Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. V 494 - Norf, Grupellostraße

Beginn und Ort der Veranstaltung: Mittwoch, 25. August 2021, 18 bis 20 Uhr in der Mensa der Gesamtschule Norf, Feuerbachweg 29, 41469 Neuss

Ziel des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist die Schaffung von rund 70 Wohneinheiten.

Im Rahmen der Bürgerinformationsveranstaltung stehen Mitarbeiter*innen des Vorhabenträgers und des Amtes für Stadtplanung für Fragen und Erläuterungen zur Verfügung. Ein feststehender Veranstaltungsbeginn ist nicht vorgesehen. Alle Interessierten können flexibel in der Zeit von 18 bis 20 Uhr erscheinen.

In Hinsicht auf Planung und Steuerung des Zugangs wird um vorherige Anmeldung per E-Mail an stadtplanung@stadt.neuss.de gebeten.



Sollten Interessierte nicht an der Veranstaltung teilnehmen können, beziehungsweise nicht geimpft, genesen oder getestet sein, so können die Unterlagen ab dem 24. August 2021 auch im Internet auf der Homepage der Stadt Neuss unter folgendem Link eingesehen werden: https://www.neuss.de/leben/stadtplanung/bauleitplanung/interaktive-bauleitplanuebersicht/aktuelle-buergerbeteiligungen

Die Unterlagen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. V494 – Norf, Grupellostraße – liegen mit Begründung in der Zeit vom 24. August 2021 bis einschließlich 7. September 2021 im Amt für Stadtplanung der Stadt Neuss, Rathaus, 3. Etage, Zimmer 3.802, öffentlich aus.

Während dieser Zeit können Stellungnahmen schriftlich, mündlich zur Niederschrift, per Email (stadtplanung@stadt.neuss.de) oder online auf https://www.neuss.de/leben/stadtplanung/bauleitplanung/interaktive-bauleitplanuebersicht/aktuelle-buergerbeteiligungen abgegeben werden.