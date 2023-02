Es bedarf einer soliden Finanzierungsgrundlage, damit die vielfältigen und qualitativ hochwertigen öffentlichen oder durch die Stadt Neuss unterstützen Angebote dauerhaft gesichert bleiben. Angebote, die beispielsweise den Sozial- und Jugendbereich, den Bereich des bezahlbaren Wohnens, die Bildung und Betreuung von Kindern, die Gleichstellung und Integration, die Kultur und das Brauchtum sowie die Sportförderung, den Umwelt- und Klimaschutz betreffen. Nicht zuletzt, sichert ein ausgeglichener Haushalt dauerhaft die eigene Handlungsfreiheit der Stadt Neuss.

Aus diesem Grund hat der Verwaltungschef auf Grundlage der Beratungen in der von ihm geleiteten interfraktionell besetzten Arbeitsgruppe Aufgabenkritik und Konsolidierung ein millionenschweres „Konsolidierungspaket“ geschnürt.

"Haushaltskonsolidierung ist kein Selbstzweck. Es geht darum, die Handlungsfreiheit und die hohe Lebensqualität in der Stadt Neuss dauerhaft zu erhalten", so Bürgermeister Reiner Breuer.

Verbesserungspotential

Die Vorschläge zur Konsolidierung orientieren sich an der Leitfrage, ob bestimmte öffentliche Aufgaben oder Angebote überhaupt, in diesem Umfang mit dem derzeitigen Standard oder auch durch die Dritte bzw. interkommunal wahrgenommen werden. Zudem müssen primär die Nutzerinnen und Nutzer von öffentlichen Angeboten und Leistungen sozialverträglich an der Finanzierung beteiligt werden, um die Kostendeckungsgrade zu verbessern. Letztlich müssen die erforderlichen Einnahmen zur Finanzierung der in den letzten Jahren deutlich gestiegenen öffentlichen Aufgaben auch durch die Erhebung von Steuern gewährleistet sein.

"Wir sparen mit Augenmaß, erhalten gute Strukturen. Wir investieren mit Weitblick in die soziale Infrastruktur", so Breuer.

Sofern das Konsolidierungspaket in der vorgelegten Form durch den Rat am 03.03.2023 beschlossen und umgesetzt würde, könnten sich hieraus folgende Verbesserungen für den Haushalt und die Finanzplanung ableiten lassen:

Jahr 2023 2024 2025 2026 Ergebnisplan (nach Rat 16.12.2022) -27.496.695 € -40.082.408 € -19.672.729 € -14.676.541 € Verbesserung

Konsolidierung 16.465.308 € 12.754.459 € 12.874.083 € 18.936.566 € Ergebnisplan bei entsprechendem

Beschluss -11.031.387 € -27.327.949 € -6.798.646 € 4.260.025 €

Der Darstellung der finanziellen Verbesserungen durch die Konsolidierungsmaßnahmen ist zu entnehmen, dass weiterhin erheblicher Konsolidierungsbedarf über die vorgeschlagenen und damit zwingend notwendigen Maßnahmen hinaus besteht. Es kann durch in diesem Jahr zu erwartende Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst noch zu erheblichen Belastungen des Haushaltes kommen.

Dennoch zeichnet sich nach der Planung der Verwaltung für das Jahr 2026 wieder ein ausgeglichener Haushalt für die Stadt ab.

Das Konsolidierungspaket

Nachfolgend steht das Konsolidierungspaket zur Einsicht zur Verfügung. Es wird am 23.02.2023 im (ganztägigen) Finanzausschuss beraten. Die abschließende Etatberatung wird dann am 03.03.2023 im Rat der Stadt Neuss stattfinden.

Nachdem der Rat in seiner Sitzung am 15.12.2022 die Beschlussfassung über den Haushalt und den Stellenplan für das Jahr 2023 verschoben hat, wurde durch den Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 12.01.2023 beschlossen, die Mitglieder der Arbeitsgruppe Aufgabenkritik und Konsolidierung unter der Leitung des Bürgermeisters möglichst bis zur Sitzung des (ganztägigen) Finanzausschusses am 23.02.2023 ein „Konsolidierungspaket“ zur Verabschiedung des Haushaltes für das Jahr 2023 und der Finanzplanung vorzulegen.

In Ausführung dieses Beschlusses hat die Verwaltung anhand der umfangreichen Anträge und Prüfaufträge der Fraktionen und einzelner Stadtverordneten der Arbeitsgruppe Aufgabenkritik und Konsolidierung in drei Sitzungen umfangreiche Stellungnahmen und Beschlussvorschläge unterbreitet. Diese Vorschläge wurden ausführlich diskutiert und liegen nun in einem beschlussreifen Konsolidierungspaket vor.

(Stand: 15.02.2023)