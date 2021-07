Hochwasserlage in Neuss

(Do., 15.7., 19:45 Uhr)

Erftpegel konstant | Lage wird weiterhin engmaschig von der Feuerwehr Neuss überwacht ⚠️

Die starken Regenfälle in der Eifel schlagen sich aktuell noch nicht im Pegelstand der Erft in Neuss nieder. Die Feuerwehr Neuss überwacht den Pegelstand an insgesamt vier Messstellen engmaschig und fortlaufend. Zusätzlich ist der Einsatzstab der Feuerwehr Neuss aktiv. Es sind alle Vorkehrungen getroffen worden, um schnell auf eine dynamischere Lage zu reagieren. Auch das THW ist mit mehreren Fachgruppen auf der Feuerwache in Bereitschaft.

Derzeit sind immer noch keine gesicherten Aussagen zur Höhe des zu erwartenden Wasserstandes möglich. Sollte sich die Lage verändern, so warnen wir über alle zur Verfügung stehenden Mittel vor einer nahenden Gefahr. Auch eine Aktivierung des Sirenenetzes wäre hier Teil dieser Warnstrategie.

Bitte wählen Sie den Notruf grundsätzlich nur bei Notfällen. Für alle anderen Anliegen rund um das mögliche Erft-Hochwasser hat die Stadt Neuss ein Gefahrentelefon geschaltet. Unter der Nummer 02131 / 909090 erreichen Sie die Stadtverwaltung, die Ihnen alle Fragen rund um das Hochwasser beantwortet.

(Do., 15.7., 16:30 Uhr)

Die Stadt Neuss hat eine Info-Hotline zur Hochwasserlage an der Erft eingerichtet. Diese ist unter 02131-909090 zu erreichen.

Wir bitten den Notruf (112) nur in wirklichen Notfällen zu wählen!

(Do., 15.7., 13:15 Uhr)

Aufgrund der starken Regenfälle von gestern führt die Erft derzeit sehr viel Wasser. Die Pegelstände steigen, es wird erwartet, dass der Peak die Stadtgrenze von Neuss am Nachmittag erreicht. Derzeit sind keine gesicherten Aussagen zur Höhe des zu erwartenden Wasserstandes möglich. Hochwasser infolge von Überflutungen sind deshalb nicht auszuschließen. Die Stadt ist darauf vorbereitet und behält Veränderungen der Lage ständig im Blick.

Neben den Bewohnerinnen und Bewohnern von Häusern in Erftnähe sollten auch alle, die in der Vergangenheit bereits von Erft-Hochwassern betroffen waren, entsprechende Vorsorgemaßnahmen ergreifen. Betroffen könnten auch Bereiche rund um den Norfbach sein: So sollten Autos nicht nah an der Erft geparkt werden, sondern hoch gelegene Parkplätze gesucht werden. Häuser sollten vor eintretendem Wasser, sofern dies möglich ist, geschützt, Kellerzugänge und Fenster geschlossen werden. Die Stadt empfiehlt, alles, was nicht nass werden soll, in höhergelegene Stockwerke zu bringen. Bereiten Sie sich darauf vor, die Bereiche notfalls schnell verlassen zu können!

Folgende Bereiche können zuerst und besonders betroffen sein:

Eppinghovener Mühle

Reitsportzentrum Gut Neuhöffgen

Firma Brata

Linnéplatz

Gesamtschule an der Erft

Kinderbauernhof

Cranachstraße

Dürerstraße

Kläranlage Süd

Erftmündung

Erfttal West

Erfttal Ost

Die Stadt bittet von Spaziergängen an der Erft oder dem Norfbach abzusehen.