Hygieneschutzwände fürs Bürgeramt

Die Stadtverwaltung bereitet sich auf eine vorsichtige Wiederöffnung des Rathauses vor. Im zentralen Bürgeramt, in dem die meisten Bürgerkontakte stattfinden, werden daher zurzeit Plexiglaswände errichtet, um Hygienevorschriften einhalten zu können.

Geplant ist in Kürze wieder mit der Terminvergabe für das Bürgeramt zu beginnen. Aufgrund der Dringlichkeit dieser Maßnahme konnte die Vergabe kurzfristig an eine Neusser Messebau-Firma vergeben werden. Bürgermeister Reiner Breuer freut sich, dass die Verwaltung Aufträge kurzfristig an Neusser Unternehmen vergeben konnte. Die extra für das Bürgeramt entwickelten Schutzwände konnten innerhalb weniger Tage von der Firma gebaut und im Rathaus aufgebaut werden. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme beläuft sich auf 3.900 Euro.

Entstanden sind neben einer Trennung des Zu- und Ausgangs durch mobile Wände sieben besonders geschützte Beratungsplätze, damit Bürgerinnen und Bürger sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter hygienischen Vorgaben sicher ihre Anliegen erledigen können. Voraussetzung ist eine vorherige Terminvereinbarung um Warteschlangen vor oder im Rathaus zu vermeiden. Sobald wieder Termine angeboten werden, können diese im Serviceportal auf www.neuss.de online oder telefonisch unter 02131/903232 vereinbart werden.