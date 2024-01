„Ich bin von hier!": Erlebte Diversität in Neuss

Das Kulturamt der Stadt Neuss sucht gemeinsam mit dem NRW KULTURsekretariat und seinen Mitgliedsstädten Beispiele für erlebte Diversität in NRW unter dem Motto „Ich bin von hier!". Neusser Einwohnerinnen und Einwohner können dafür ihre persönlichen Erfahrungen künstlerisch festhalten. Thema der Ausschreibung ist die im eigenen Umfeld, in der Stadt und im Stadtteil erlebte Vielfalt und Diversität im Sinne von kulturellem Hintergrund und Herkunft: Wie erlebe und praktiziere ich kulturelle Vielfalt? Wie lassen sich meine Erfahrungen mit einem künstlerischen Ansatz ausdrücken?

Neusser Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, ihre persönlichen Erfahrungen zur erlebten Diversität in der lebensräumlichen Umgebung künstlerisch mit einem Video-/Handyfilm und/oder einem Hörstück von maximal fünf Minuten Dauer festzuhalten und diese auf diese Weise zu vermitteln. Der lokale Bezug zur Stadt Neuss oder einem Neusser Stadtteil muss erkennbar sein. Bewerben können sich alle Menschen, ob mit oder ohne Migrationshintergrund noch bis zum 15. Februar 2024. Künstlerische Erfahrungen werden nicht vorausgesetzt. Die Bewerbung erfolgt ausschließlich mit dem Film und/oder dem Hörstück. Die Filme oder Hörstücke werden als Download- oder Streaminglink (beispielsweise als privater Youtube-Link) OHNE zusätzliche schriftliche Bewerbung digital per E-Mail an kulturamt@stadt.neuss.de geschickt; Betreff: Ich bin von hier! Zusammen mit dem künstlerischen Werk soll ein repräsentatives Bild/Symbol als digitales "Titelblatt" als PDF eingereicht werden.

Aus allen Bewerbungen wählt eine Jury den bemerkenswertesten Video-/Handyfilm und/oder das bemerkenswerteste Hörstück aus. Beurteilt werden der thematische Bezug, der Bezug zur Stadt und zum Stadtteil, die Qualität des künstlerischen Ansatzes und dessen kreative Ausführung sowie die technische Kompatibilität für die digitale Bildschirmdarstellung. Die zentrale Bekanntgabe der Preisträgerinnen und Preisträger aller beteiligten Mitgliedsstädte erfolgt bis Sonntag, 30. Juni 2024. Das Preisgeld beträgt 2.000 Euro pro Mitgliedsstadt. Es wird vom NRW KULTURsekretariat gestiftet.