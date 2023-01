Infoabend für Gründungsinteressierte am 24.01.2023

Für alle Gründungsinteressierten, die im Jahr 2023 ihr Gründungsvorhaben umsetzten wollen, bietet der Infoabend von der Stadt Neuss und den Wirtschaftsjunioren der IHK Mittlerer Niederrhein am 24.01.2023 ein Informationsgelegenheit.



Online via Zoom kommen Referent*innen aus der Praxis ab 18:30 Uhr zusammen und informieren in kurzen Vorträgen über Fragestellungen rund um Rechtsform der Neugründung, Steuerfragen, Versicherungen sowie Finanzierung und öffentliche Fördermittel. Im Anschluss an die Vorträge stehen die Referent*innen für Fragen zur Verfügung. Sie erhalten an diesem Abend kostenlos Informationen über grundlegende Fragen und Herausforderungen bei der Gründung – insbesondere am Anfang der Planung der eigenen Selbstständigkeit. Bei Interesse melden Sie sich gerne beim Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss an (Tel.: 02131-903112; elena.tebbe@stadt.neuss.de).

Das Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss veranstaltet den Infoabend in Zusammenarbeit mit der IHK Mittlerer Niederrhein und den Wirtschaftsjunioren Neuss sowie der Sparkasse Neuss.