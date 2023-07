Am Dienstag, 8. August 2023 ab 18:30 Uhr bietet die Stadt Neuss gemeinsam mit der IHK Mittlerer Niederrhein einen kostenlosen Informationsabend für Gründungsinteressierte an.

In kurzen Vorträgen informieren die Referentinnen und Referenten gemeinsam mit den Wirtschaftsjunioren Neuss zu Fragestellungen rund um die Rechtsform der Neugründung, Steuern, Versicherungen sowie Finanzierung und öffentliche Fördermittel. Im Anschluss an die Vorträge stehen die Expertinnen und Experten für Fragen zur Verfügung. Sie erhalten in dieser kostenfreien Veranstaltung Informationen über grundlegende Fragen und Herausforderungen bei der Gründung – insbesondere am Anfang der Planung der eigenen Selbstständigkeit.

Um eine vorherige Anmeldung per Mail an elena.tebbe@stadt.neuss.de wird gebeten. Für Nachfragen und weitere Informationen steht Ihnen Frau Tebbe vom Amt für Wirtschaftsförderung telefonisch unter der 02131 903112 zur Verfügung.

Stand: 26. Juli 2023