Infoveranstaltung zu neuem Standort für Freiwillige Feuerwehr

Die Stadt Neuss lädt Interessierte ein, sich über die Planungen für einen neuen Standort der Freiwilligen Feuerwehr im Neusser Norden zu informieren und mit der Verwaltung in den Austausch zu kommen. Die Veranstaltung beginnt am Montag, 5. Februar 2024, um 19 Uhr, im Pfarrsaal „Heilig Geist“, Neusser Weyhe 68.

Durch einen neuen, zentraleren Standort für den ehrenamtlichen Löschzug Furth sollen die Eintreffzeiten des Löschzuges an seinen Einsatzorten verkürzt werden. Es wurden dafür verschiedene Standorte untersucht, von denen der auf der Neusser Weyhe an der Fackelbauhalle der geeignetste ist. Über den Prozess der Standortauswahl sowie das weitere geplante Vorgehen wird die Verwaltung in der Veranstaltung informieren.

In Neuss wird der Brandschutz und die Hilfeleistung durch ein System von hauptamtlichen und ehrenamtlichen Einsatzkräften sichergestellt. Die Standorte des Ehrenamtes sind so im Stadtgebiet anzuordnen, dass die Eintreffzeiten im Schadenfall möglichst kurz sind, um die gesetzten Ziele des Brandschutzbedarfsplanes einzuhalten. Hierfür sind sowohl kurze Wege der Einsatzkräfte zum Standort als auch kurze Wege zu den jeweiligen Einsatzorten erforderlich.

Der Standort des Löschzugs Furth war auch Thema in der Sitzung des Haupt- und Sicherheitsausschusses am 25. Januar 2024. Die Sitzungsunterlagen zu diesem Thema können Sie online nachlesen.

___

Stand: 30. Januar 2024