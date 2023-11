Informationsveranstaltung zu den Themen Tod, Trauer und Bestattung

Tod, Trauer und Bestattungsformen sind Themen, die in der gesellschaftlichen Relevanz und unserer Wahrnehmung an den Rand gerückt sind. Auch nach Erfahrungen der Städtischen Friedhöfe Neuss beschäftigen sich immer weniger Menschen mit den Themen. Dabei ist es zu empfehlen, sich frühzeitig mit den Fragen des eigenen Abschieds auseinanderzusetzen.

Am Samstag, 25. November 2023, um 10 Uhr bieten die Städtischen Friedhöfe Neuss einen Beratungstermin an. Die Informationsveranstaltung findet im Abschiedsraum neben der Kapelle des Hauptfriedhofs, Rheydter Straße 19, 41464 Neuss statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger melden sich bitte unter Staedtische.Friedhoefe@Stadt.Neuss.de oder telefonisch unter der 02131 907211 an.

Termin und Anmeldung Samstag, 25. November 2023, 10 Uhr

Hauptfriedhof, Rheydter Straße 19, 41464

Abschiedsraum neben der Kapelle E-Mail: Staedtische.Friedhoefe@Stadt.Neuss.de

Telefon: 02131 907211

__

Stand: 14. November 2023