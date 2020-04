Infos der Stadtbibliothek

Außenrückgabe für Medien ab 6. April eingeschränkt wieder in Betrieb:

Die Stadtbibliothek Neuss ermöglicht es allen Kundinnen und Kunden ab Montag, 6. April 2020, für ausgeliehene Medien wieder die Außenrückgabe zu nutzen. Bis auf Weiteres ist die Rückgabe montags von 7 bis 12 Uhr und dienstags bis freitags von 7 bis 17 Uhr wieder in Betrieb. An Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen, wie beispielsweise am Osterwochenende, ist eine Außenrückgabe weiterhin nicht möglich.

Bei der Nutzung der Außenrückgabe wird der Bibliotheksausweis benötigt. Die Rückgabe kann berührungsfrei bedient werden, Quittungen werden automatisch nach einer kurzen Bearbeitungszeit gedruckt. Der Rückgabevorgang kann nur einzeln genutzt werden. Kundinnen und Kunden werden gebeten, den erforderlichen Sicherheitsabstand zu den Mitmenschen einzuhalten und die dafür vorgesehenen Markierungen zu beachten.

Telefonische Onleihe- und Smartphone-Sprechstunde:

Während der Schließungszeit bietet die Stadtbibliothek Neuss telefonische Onleihe- und Smartphone-Sprechstunden an. Alle Fragen zum Thema "Onleihe", der virtuellen Zweigstelle der Stadtbibliothek, können dienstags von 10 bis 13 Uhr telefonisch unter 02131/904225 oder 904229 gestellt werden. Die "Onleihe" hat einen Bestand von 24.000 Medien zum Download, darunter einen großen Teil an Unterhaltungsliteratur im eBook-Format aber auch zahlreiche Hörbücher, Zeitungen, Zeitschriften oder Ratgeber zu aktuellen Themen.



Bei Problemen und Fragen zu Smartphone oder Tablet bietet Peter Vogel am Dienstag, 7. April 2020, von 14 bis 16 Uhr eine telefonische Sprechstunde an unter 02131/904210.



Bücherwürmchen digital - telefonische Sprechstunde für Eltern:

Auch die Veranstaltungsreihe "Bücherwürmchen" wird von der Stadtbibliothek als telefonische Sprechstunde für Eltern angeboten. Jeweils mittwochs, 8. und 15. April 2020, von 14 bis 15 Uhr wird Frau Ümmü Akca, pädagogische Fachkraft und Leiterin der Veranstaltungsreihen „Bücherwürmchen“ und „Mini-Bücherwürmchen“, den Eltern telefonisch mit Ratschlägen und Hinweisen zur Seite stehen. Per (Video-)Anruf können Fragen rund um die Beschäftigung mit Kindern gestellt werden. Familien erhalten so hilfreiche Tipps, wie man den Alltag in der ungewöhnlichen Zeit gemeinsam gestalten kann.

Das Angebot ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung per Mail an bibliothek@stadt.neuss.de oder per WhatsApp an 0173/4324279 ist erforderlich. Bei der Anmeldung muss eine Telefonnummer angegeben werden, unter der Frau Akca die Teilnehmenden zu einer vereinbarten Zeit anrufen wird.

Während der Schließungszeit bietet die Stadtbibliothek Neuss ein umfangreiches digitales Medien- und Informationsangebot, das von den Kundinnen und Kunden sehr gut angenommen wird. Neusser Bürgerinnen und Bürger, die bisher keinen Bibliotheksausweis haben, können das digitale Angebot in Form eines befristeten, kostenfreien Abos testen. Mehr Informationen hierzu unter www.onleihe.de/neuss. Nach Bearbeitung der Anmeldung erhalten alle Interessierten per Mail ihre Zugangsdaten, um die Angebote der „Onleihe“ direkt nutzen zu können.



Auch die Homepage und die Social Media-Auftritte der Stadtbibliothek sind gut besucht: Auf der Homepage wurde eine Linksammlung - unterteilt in 8 Kategorien - erstellt, die von allgemeinen Informationen zum Thema Corona über Lernvideos und Spiele für zuhause bis hin zu laufend aktualisierten Lesetipps des Bibliotheksteams reichen. Die Stadtbibliothek Neuss baut ihre digitalen Angebote auch weiterhin aus. Die aktuellsten Informationen findet man auf der Homepage unter www.stadtbibliothek-neuss.de.