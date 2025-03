Inklusionsförderpreis der Stadt Neuss

Die Stadt Neuss vergibt in diesem Jahr erstmals den Inklusionsförderpreis. Durch diese Auszeichnung sollen herausragende Projekte und Initiativen ausgezeichnet werden, die den Inklusionsgedanken aktiv fördern und das inklusive Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung in Neuss erlebbar machen. Der Inklusionsförderpreis hebt das Engagement derjenigen hervor, die sich ehrenamtlich für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Behinderung und/oder chronischer Erkrankung in Neuss einsetzen.

Mit der Vergabe des Inklusionsförderpreises setzt die Stadt Neuss ein Zeichen für gelebte Inklusion. Der Preis soll dazu beitragen, die Bedeutung von Inklusion in der Gesellschaft zu verdeutlichen und Menschen zu inspirieren, aktiv teilzuhaben und Teilhabe für alle zu fördern.

„Der Inklusionsförderpreis ist nicht nur eine Auszeichnung für herausragendes Engagement, sondern auch ein Appell an uns alle, Inklusion als Teil unserer Gemeinschaft zu leben“, betont Bürgermeister Reiner Breuer.

Vorbilder ehren, die motivieren und inspirieren

Mit der Preisverleihung soll der Inklusionsgedanke aktiv und nachhaltig gefördert werden. Damit setzt die Stadt Neuss eine Forderung in Artikel 8 der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) um, „… das Bewusstsein für Menschen mit Behinderung zu schärfen und die Achtung ihrer Rechte und Würde zu fördern; ...“ Demokratie braucht Inklusion und Vielfalt. Vielfalt ist wichtig, da ein gutes Funktionieren unserer Gesellschaft davon abhängt, dass wir Vielfalt als Realität akzeptieren, sie als Chance sehen und sie als Neusser Stadtgesellschaft gemeinsam gestalten.

Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro

Als Zeichen der Anerkennung werden ein Geldpreis und eine Urkunde überreicht. Die Jury, besteht aus Mitgliedern des Inklusionsbeirates und der Verwaltung. Das Preisgeld in Höhe von 5.000 € wird hierbei in folgender Staffelung vergeben:

1. Preis 2.500 €

2. Preis 1.500 €

3. Preis 1.000 €

Eingereicht werden können Projekte aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Vorgeschlagen werden können Personen, Vereine und Gruppen, die sich ehrenamtlich für Menschen mit Behinderung und/oder chronischer Erkrankung in der Stadt Neuss engagieren und damit deren Lebensqualität verbessern wollen. Vorschläge für potentielle Preisträger*innen können von Neusser Bürger*innen, Institutionen, Vereinen oder Gruppen, die in Neuss tätig sind, schriftlich eingereicht werden. Bitte nutzen Sie den Vorschlagbogen. Es ist nicht zulässig, sich selbst zu benennen. Die Preisverleihung erfolgt durch den Bürgermeister der Stadt Neuss im Rahmen einer Feierstunde am 10. Juni 2025.

Die Vorschläge müssen bis zum 12. April 2025 (Poststempel) in schriftlicher Form eingereicht werden an: Stadt Neuss

1I - Inklusionsbeauftragte

Mirjam Lenzen

Markt 2

41460 Neuss



Fragen können gerne an Mirjam Lenzen gerichtet werden. Sie ist telefonisch unter der 021 31 – 90 53 11 on per E-Mail an mirjam.lenzen@stadt.neuss.de zu erreichen.

Downloads:

__

Stand: 12. März 2025