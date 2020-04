Auch das Museum Insel Hombroich und die Raketenstation Hombroich sind aktuell für Besucherinnen und Besucher nicht zugänglich. Um allen Interessierten das Museum und die Programme der Stiftung Insel Hombroich totzdem näher zu bringen, hat die Stiftung sich alternative Angebote überlegt. Denn die Schließung in den Frühlingsmonaten ist nicht nur für das Publikum ein großer Verlust.

Per E-Mail an bestellung@inselhombroich.de können deshalb ab sofort unbefristete Gutscheine zum ermäßigten Preis für einen Besuch im Museum Insel Hombroich bestellt werden. Die Gutscheine werden innerhalb Deutschlands versandkostenfrei zugestellt.

Folgende Tickets sind erhältlich:

- Tagesticket, regulär, an Wochentagen: 10 Euro (statt 15 Euro)

- Tagesticket, regulär, am Wochenende: 15 Euro (statt 20 Euro)

- Tagesticket, ermässigt *, an Wochentagen: 5 Euro (statt 7,50 Euro)

- Tagesticket, ermässigt *, am Wochenende: 7,50 Euro (statt 10 Euro)

- Familienticket **, an Wochentagen: 25 Euro (statt 35 Euro)

- Familienticket **, am Wochenende: 35 Euro (statt 45 Euro)



* Bei Vorlage eines Schüler-, Studenten- oder Schwerbehindertenausweises

** Gilt für zwei Erwachsene mit bis zu drei Kindern

Außerdem können Bücher zur Stiftung Insel Hombroich und ihrem Ausstellungsprogramm bestellt werden. Innerhalb Deutschlands werden auch diese versandkostenfrei zugeschickt. Bei Spenden ab 100 Euro bekommen Sie ein Buch ihrer Wahl geschenkt.



>>> Eine Liste der Bücher finden Sie hier <<<

Alle weiteren Infos zu Spendenmöglichkeiten, den Ticket- und Buchangeboten und weiteren Informationen rund um das Museum Insel Hombroich gibt es auf www.inselhombroich.de.