Im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung „INTER NATIONES. Die Menschen im römischen Novaesium“ bietet das Clemens Sels Museum Neuss neben den öffentlichen Sonntagsführungen jetzt auch besondere Themenführungen an. An den Sonntagen, 11., 18., und 25. Juli 2021, finden dazu je eine 60-minütige öffentliche Führung und im Anschluss die Themenführung statt, in denen interessante Schwerpunkte rund um das römische Leben vor 2000 Jahren vertieft werden.





Die Reihe wird auch im August fortgesetzt. Weitere Termin sind schon jetzt auf www.clemens-sels-museum-neuss.de/kalender einsehbar!







Die Führungen dauern jeweils 60 Minuten und kosten vier Euro pro Person zuzüglich des Eintritts. Eine Anmeldung über die Website ist empfehlenswert. Ein Museumsbesuch ist ohne Buchung eines Zeitfensters und Schnelltest wieder möglich. Aktuelle Informationen finden die Besucherinnen und Besucher auf der Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de oder erhalten sie auch telefonisch an der Museumskasse unter 02131/904141.



Die Termine im Juli:

Sonntag, 11. Juli 2021

11.30 Uhr Öffentliche Führung INTER NATIONES

13 Uhr Die Römer und ihre Götter

Sonntag, 18. Juli 2021

14 Uhr Öffentliche Führung INTER NATIONES

15.30 Uhr Frauen am Limes

Sonntag, 25. Juli 2021

11.30 Uhr Öffentliche Führung INTER NATIONES

13 Uhr Leben am Limes







(Stand: 06.07.2021/Stgl)