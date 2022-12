Internationale Schülergruppe im Rathaus empfangen

Bürgermeister Reiner Breuer hat am Mittwoch, den 14. Dezember 2022, eine internationale Schülergruppe des Erasmus-Plus Projektes im Ratssaal des Rathauses empfangen. 50 Schüler*innen und Lehrkräfte aus Spanien, Frankreich, der Slowakei, Finnland und Italien sind derzeit bei der Gesamtschule an der Erft zu Gast. In einem gemeinsamen Projekt befassen sich die Schulen mit dem Thema Nachhaltigkeit. Die Schüler*innen kochen beispielsweise mit Essensresten, um etwas gegen Lebensmittelverschwendung zu tun oder veranstalten eine Modenschau mit recycelten, neudesignten Kleidungsstücken. Gleichzeitig arbeiten die Lehrer*innen daran, Unterrichtseinheiten mit digitalen Werkzeugen zum Thema Nachhaltigkeit zu gestalten.

Das Erasmus-Projekt der Europäischen Union soll durch das gegenseitige Kennenlernen der Jugendlichen aus verschiedenen Nationen Vorurteile abbauen und Toleranz für andere Länder und Kulturen schaffen. Bürgermeister Breuer betonte beim Empfang: „Ich freue mich, dass wir trotz schwieriger Zeiten durch Corona und den Krieg in der Ukraine im Rahmen des Erasmus-Programms hier zusammenkommen können. Wir sind alle unterschiedlich und der beste Weg, einander kennenzulernen und voneinander zu lernen, ist Zeit miteinander zu verbringen. Daher ist das Erasmus-Programm so wertvoll“.