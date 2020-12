Internationaler Tag des Ehrenamtes

Jedes Jahr am 5. Dezember ist der Internationale Tag des Ehrenamtes, der weltweit allen Ehrenamtlichen gewidmet ist. Und in diesem Jahr ist ein Tag der ganz besonderen Wertschätzung. Denn die seit März 2020 bestehenden weitreichenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens haben auch gravierende Auswirkungen auf das Ehrenamt. Einrichtungen, Initiativen, Vereine, Kirchen und viele weitere Orte ehrenamtlicher Tätigkeit sind nicht öffentlich zugänglich. Dennoch schaffen es die vielen helfenden Hände den Kontakt aufrecht zu erhalten und passen ihre Angebote der außergewöhnlichen Situation an, egal ob in der unmittelbaren Nachbarschaft, in vielfältigen privaten Initiativen, in Vereinen oder Gemeinden, in Selbsthilfegruppen oder bei den Rettungsdiensten. D

Das Ehrenamt hat viele Namen und Gesichter. Die Stadt Neuss dankt allen in Neuss ehrenamtlich Tätigen, gerade im schwierigen Jahr 2020. Ein besonderer Dank gilt dabei den ehrenamtlichen Kräften im Rettungswesen. Gerade ihnen verlangt dieses Jahr herausragende Anstrengungen ab.

(Stand 05.12.2020/Spa)