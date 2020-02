Jahnstadion nach Modernisierung wiedereröffnet

Fußball, Hockey, Tennis, Leichtathletik und sogar Kegeln: Im Stadion an der Jahnstraße wird Sport in vielen Facetten betrieben. Rund 1,4 Millionen Euro hat die Stadt Neuss für die Modernisierung der ältesten Neusser Sportanlage (Baujahr 1924) investiert. Ein Tennenplatz wurde zum Kunstrasenplatz umgebaut, die alte Weitsprunganlage zur 100-Meter-Strecke mit vier Tartanbahnen und Weisprunggrube erweitert, ein Kurvensegment wurde mit Kunststoffbelag versehen sowie für Hochsprung und Speerwurf ausgebaut. Neu errichtet wurden außerdem eine wettkampfgerechte Kugelstoßanlage, Rundlaufstrecken über 1.100 und 600 Meter sowie eine Calisthenics-Anlage. Bürgermeister Reiner Breuer übergab die modernisierte Bezirkssportanlage nahe der Neusser Innenstadt offiziell an die Öffentlichkeit.

Mit der Modernisierung wird das Jahnstadion, wie in der Sportentwicklungsplanung vorgesehen, seiner Rolle als Zentrum für Hockey, Tennis und Fußball noch mehr gerecht. Darüber freuen sich insbesondere die im Jahnstadion ansässigen Fußballvereine DJK Novesia, FSV Vatan und VfR 06 Neuss, die Leicht- und Triathleten der TG Neuss, der Hockey- und Tennis-Club HTC Schwarz-Weiss Neuss, der Tennisclub Blau-Weiss Neuss sowie die Neusser Kegler. Zusammen machen diese Vereine das Jahnstadion zur am stärksten frequentierten und sportliche bedeutendsten Bezirkssportanlage in Neuss. Auch der Schulsport profitiert von der verbesserten Ausstattung, denn das Jahnstadion wird nicht nur von der direkt angrenzenden Görresschule, sondern auch von der Janusz-Korczak-Gesamtschule, dem Quirinus-Gymnasium, dem Gymnasium Marienberg, der Kreuzschule, der Martin-Luther-Schule und der Münsterschule genutzt. Außerdem steht das Jahnstadion in den Abendstunden und an den Wochenenden auch nicht-vereinsgebundenen Freizeitsportlern offen.

Insgesamt verfügt das Jahnstadion über fünf Großspielfelder, davon drei Fußballfelder (je ein Kunstrasen-, Rasen- und Tennenfeld) und zwei Hockeyfelder sowie eine Fußballwiese. Dazu kommen die modernisierte und erweiterte Leichtathletikanlage, zwei Tennisanlagen mit 23 Außenplätzen und drei Tennishallen, die Stadionhalle (27 x 45 Meter) sowie eine Kegelsporthalle. Außerdem stehen für Freizeitsportler mehrere Kleinspielfelder zur Verfügung.

Neuss, 28. Februar 2020