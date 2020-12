Edition von Jennifer López Ayala

Jennifer López Ayala wählte eine Fotografie aus, die sie als Edition in einer Auflage von dreißig Exemplaren der Frauenberatungsstelle überließ.

Ein Blatt dieser Edition können Interesssierte als Weihnachts-Spende ab einem Betrag von 300 Euro erhalten. Durch den coronabedingten Ausfall zahlreicher Veranstaltungen sind die Eigenmittel der Frauenberatungsstelle gering. Die Spende unterstützt die Arbeit mit von Gewalt betroffenen Frauen und ermöglicht den Ausbau digitaler Angebote der Frauenberatungsstelle. Das Werk „Just the Two of US“ aus dem Jahr 2020 hat eine Größe von 25 x 25 cm. Die Edition im 8-Farb-Pigmentdruck ist nummeriert, signiert und datiert.

Falls Sie an einem Werk interessiert sind, können Sie es nach Absprache unter der Telefonnummer 02131 271378 in der Frauenberatungsstelle abholen. Ein Versand wird ebenfalls angeboten.

Durch die Überweisung der Spende an die Frauenberatungsstelle Neuss e.V. (Frauen helfen Frauen e.V., Sparkasse Neuss, IBAN DE03 3055 0000 0000 1214 34) können Sie sich jetzt bereits Ihr Blatt sichern.

Kurzvita

Jennifer López Ayala studierte von Freie Kunst bei Prof. Helmut Federle und Prof. Katharina Grosse an der Kunstakademie Düsseldorf. 2014 erhielt sie den Meisterschülerbrief von Katharina Grosse, 2015 den Akademiebrief. Ihr Werk ist in öffentlichen und privaten Sammlungen vertreten und wurde national und international ausgestellt, unter anderem im St. Mary’s Museum, York, dem Paul-Clemen-Museum, Bonn, dem Kunstpalast, Düsseldorf, und der Städtischen Galerie Viersen. Sie hatte Einzelausstellungen unter anderem auf der Art.Fair Köln, im Kunstmuseum Gelsenkirchen, im Rathaus Neuss und bei Rundstedt Contemporary, Düsseldorf.

Von 2010 bis 2015 war sie Stipendiatin des Begabtenförderwerkes Cusanuswerkes und erhielt neben weiteren Auszeichnungen den Kunstförderpreis der Stadt Neuss (2015), den PwC Follow-Up-Kunstpreis (2015), den Kunstball-Award (2017) und den Artfacts Performance Award (2019).

www.jlpz.de

Edition 2020 - ›Just the Two of Us‹

»In der Vergangenheit durfte ich unter anderem die Welthungerhilfe, fifty:fifty und Heartbreaker fördern, aber auch kleinere Projekte wie ein österreichisches Hospiz und die Düsseldorfer Hilfsorganisation ›Haus Ethiopia‹. In diesem Jahr ist es mir besonders wichtig, lokal zu agieren und das Engagement vor Ort zu unterstützen. Die Arbeit der Frauenberatungsstelle hat durch die Pandemie und die daraus erwachsenden Einschränkungen eine noch größere Bedeutung gewonnen als zuvor; die Mitarbeiterinnen sind für viele Menschen ein Licht in dunklen Zeiten.

Wie in den Vorjahren habe ich für 2020 eine ›Weihnachtsedition‹ aufgelegt, eine Fotoarbeit in kleiner Auflage. Dieses Jahr schenke ich die gesamte Edition der Frauenberatungsstelle. Damit möchte ich den Mitarbeiterinnen für ihr Engagement danken. Eines der Exemplare aus der Edition wird in den Räumen am Markt bleiben, die anderen 29 sollen dabei helfen, Spenden zu sammeln, die die Digitalisierung der Beratungsangebote ermöglichen.

Es handelt sich um eine Arbeit mit dem Titel ›Just the Two of Us‹. Sie ist entstanden im ersten ›Lockdown‹, als das gesellschaftliche und kulturelle Leben vollständig zum Erliegen kam. Gleichzeitig fiel die Frühlingssonne zum ersten Mal in mein Atelier und ich konnte mit Lichtbrechung durch Prismen und anderen optischen Phänomenen exprimentieren. Die Fotoarbeit fängt jenen Moment ein, in dem ein Sonnenstrahl – gebrochen und in seine Spektralfarben aufgespalten – die weißen, ebenfalls gebrochenen Eierschalen berührt.

Auch heute bin ich wieder herausgefordert, mir die Fragen zu stellen: wo lasse ich meinen Blick verweilen? Wer lenkt meinen Blick? Und woher kommt das Licht?

Es ist meine Entscheidung, wie ich die Dinge sehe, worauf ich meinen Fokus lege und was ich wahrnehme. Was sehe ich, wenn ich auf die zerbrochene Eierschale blicke? Sehe ich das Potenzial oder den Verlust? Sehe ich Zerbruch oder sehe ich Aufbruch? Bin ich gelähmt oder werde ich aktiv?

Ich bin inspiriert von all jenen, die es schaffen, Solidarität und Mitgefühl zu leben. Die anpacken, mithelfen, trösten, versorgen, pflegen und aufbauen, wo und wie immer es ihnen möglich ist.« —

Jennifer López Ayala