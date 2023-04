Der Jugendförderpreis geht in diesem Jahr an den Neusser Schwimmverein 1900 e.V. Diese Auszeichnung wird jedes Jahr vom Stadtsportverband (SSV) an einen Neusser Sportverein verliehen, der sich durch seine herausragende sportliche Nachwuchsarbeit im Vorjahr ausgezeichnet hat. Sie ist verbunden mit einer finanziellen Unterstützung in Höhe von 2.000 Euro, die vom Neusser Bauverein gestiftet wird.

„Der Neusser Schwimmverein blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück. Er zählt mit seinen jugendlichen Sportlern mittlerweile zu einem der erfolgreichsten Leistungsstützpunkte in NRW. Die Auszeichnung ist sehr verdient“, sagt SSV-Vorsitzender Meinolf Sprink. Das hat seinen Grund: Die Jugendarbeit im Verein liegt einem klaren Konzept zugrunde, das zum sportlichen Erfolg führt. So hat sich die Jugendarbeit des Neusser Schwimmvereins seit 2013 mit hauptamtlichen Trainern und Schwimmlehrern immer weiter professionalisiert. Der Schwimmverein zählt 2.000 Mitglieder, darunter sind 800 junge Menschen. 1.000 Kindern wurde im vergangenen Jahr das Schwimmen beigebracht. Dabei beginnt die Talentsichtung bereits im Kleinkind-Alter. Zahlreiche Projekte in Kooperation mit Kindergärten und Schulen hat der Verein vorangetrieben. Talente werden frühzeitig gefördert.

„Durch den Jugendförderpreis möchten wir einer breiten Öffentlichkeit ins Bewusstsein rufen, dass die Neusser Sportvereine eine hervorragende Jugendarbeit leisten. Breitensport kann dazu beitragen, wichtige Werte wie Fairness, Respekt, Ehrlichkeit und Toleranz zu vermitteln. Diese Werte sind nicht nur im Sport relevant, sondern auch im Alltag und im Berufsleben“, sagt Dirk Reimann, Vorsitzender der Geschäftsführung des Neusser Bauvereins.

Aktive der Trainingsgruppen des Neusser SV erzielten in den vergangenen Jahren etliche Titel der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften: Im Jahr 2022 waren es insgesamt 16 Medaillen, die von NSV-Sportlern bei Deutschen Meisterschaften erreicht wurden. Bei der Landesmeisterschaft auf der Kurzbahn in Wuppertal erreichten die Schützlinge des Schwimmvereins 20 NRW-Titel und insgesamt 40 Medaillen. Das machte Neuss zum erfolgreichsten Verein hinter dem Bundesstützpunkt Essen.

Diese Erfolge gehen einher mit der exzellenten Trainingsarbeit, die unter Trainer Francisco Frederico geleistet wird. Er erhielt vor einigen Wochen die Sportehrengabe der Stadt Neuss für seine Arbeit im und mit dem Neusser Schwimmverein.

„Diesen hervorragenden Leistungen gebührt unsere Anerkennung“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Heinrich Thiel und ergänzt: „Der Jugendförderpreis zeigt, was Neusser Sportvereine leisten. Wenn junge Athleten frühzeitig unterstützt werden, können sie später vielleicht auf nationaler oder sogar internationaler Ebene erfolgreich sein. Daher freue ich mich, dass der Neusser Bauverein den Jugendsport fördert.“