Kampfmittelfund

+++ 21:30 Uhr +++

#UPDATE 21:30 Uhr: Weltkriegsbombe auf der Furth | Entschärfung in Kürze ⚠️

➡️ Die Evakuierung der Gefahrenzone ist nahezu abgeschlossen. Die Entschärfung beginnt um 21:35 Uhr.



+++ 19:30 Uhr +++

#UPDATE 19:30: Weltkriegsbombe auf der Furth | Evakuierung rund um den Fundort dauert an | Entschärfung verzögert sich ⚠️

➡️ Die Entschärfung der Weltkriegsbombe auf der Furth verzögert sich, da die Evakuierung noch nicht abgeschlossen ist. Ebenso gehen immer wieder Personen in den Gefahrenbereich und müssen von der Polizei des Platzes verwiesen werden. Daher ein dringender Appel:

Betreten Sie den Gefahrenbereich nicht mehr. 🚨

+++ 15:18 Uhr +++

Fünf - Zentner-Bombe auf der Neusser Furth (Wolkerstraße) gefunden

Die Entschärfung soll heute um 19:30 Uhr beginnen

Eine Fünf-Zentner schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist auf der Wolkerstraße auf der Neusser Furth gefunden worden. Die Bombe wird am Dienstag, 28. Juni 2022, ab ca. 19:30 Uhr von Mitarbeitern des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung Düsseldorf entschärft.

Direkt betroffen sind rund 3.400 Anwohnerinnen und Anwohner sowie ein Seniorenheim. Die Polizei wird am Dienstag gemeinsam mit dem Ordnungsamt und dem Amt für Verkehrsangelegenheiten am Vormittag viele Zufahrten sperren. Davon betroffen sind unter anderem der südliche Teil der Further Straße, die Fesserstraße sowie zwischen diesen beiden Straßen die Römerstraße.

Anwohner, die in einem engeren Gefahrenbereich von rund 250 Meter um die Fundstelle wohnen, werden mit Flugblättern informiert, dass sie ihre Wohnungen und Gebäude komplett räumen müssen. Personen im erweiterten Gefahrenbereich werden aufgefordert, sich „luftschutzmäßig“ zu verhalten, das heißt insbesondere sich auf der abgewandten Gebäudeseite und nicht im Dachgeschoss oder im Freien aufzuhalten.

Eine Aufenthaltsmöglichkeit für Personen, die ihre Wohnungen verlassen müssen, ist ab 17 Uhr bis zur „Entwarnung“ im Thomas-Morus-Haus auf der Adolfstraße 54 gegeben. Für Personen bei denen eine Covid19-Infektion, bzw. entsprechende Symptome vorliegen ist in der Sporthalle der Grundschule „Die Brücke“ (Weißenberger Weg 151) eine Aufenthaltsmöglichkeit gegeben.

Die Bombenentschärfung hat auch Auswirkungen auf den ÖPNV. So sind ab ca. 18:15 Uhr zahlreiche Buslinien (u.a. 828 und 854) durch betroffen und werden ab dem Neusser Hauptbahnhof umgeleitet. Ab ca. 19:20 Uhr fallen bis zum Zeitpunkt der Entschärfung die Zug- und S-Bahnverbindungen von- und nach Neuss Hauptbahnhof aus.

Nach Entschärfung der Bombe werden die Anlieger mit Lautsprecherwagen und durch Radiodurchsagen informiert. Alle Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, über alle Maßnahmen auch hör- und sehbehinderte Nachbarn und Personen mit schlechten Sprachkenntnissen zu informieren.

Für Bürgerinnen und Bürger, die noch weitere Fragen zur Bombenentschärfung haben, hat die Stadt ein Info-Telefon eingerichtet. Dieses ist unter der Nummern 02131/909091 zu erreichen. Gehunfähige Personen können die Hilfe der Rettungsdienste unter der Rufnummer 02131/1350 in Anspruch nehmen.

*

(Stand: 28.06.2022/Bo)

Den genauen Evakuierungsradius finden Sie in diesem PDF.

Die Feuerwehr Neuss gibt auf ihrer Website Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Bomben-, bzw. Kampfmittelentschärfungen: https://feuerwehr-neuss.de/informationen/bombenentschaerfungen

Auf dieser Seite sowie auf Facebook werden wir über den Fortgang der Entschärfung berichten.

(Stand: 28. Juni 2022)