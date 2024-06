Kanalbauarbeiten auf der „Hammer Landstraße“ vorzeitig abgeschlossen

Direkt im Anschluss an das Neusser Bürger Schützenfest 2023 hatte die InfraStruktur Neuss (AöR) mit der Kanalbaumaßnahme auf der Hammer Landstraße begonnen. Im ersten Bauabschnitt wurde unter anderem ein Großteil des Mischwasserkanals zwischen Hansastraße und Langemarckstraße im Inliner-Verfahren saniert.

Mit Beginn des zweiten Bauabschnittes im Januar 2024 wurde für den Bau des Mischwasserkanals die Hammer Landstraße zwischen Industriestraße und Parkplatz des Autohauses Timmermanns für den Durchgangsverkehr vollgesperrt.

Die Kanalbauarbeiten konnten nun zwei Wochen schneller als ursprünglich geplant abgeschlossen werden, sodass die Hammer Landstraße zwischen Industriestraße und Hansastraße am Mittwoch, 26. Juni, bereits wieder für den Verkehr geöffnet werden kann. Der Verkehr wird dann in beide Fahrtrichtungen einspurig an den Arbeiten zur Erstellung des Radschnellweges vorbeigeleitet. Es wird nur noch eine Fahrspur auf der Seite des LAGA-Geländes für die Arbeiten am Radschnellweg und der Aufweitung des Gehweges gegenüber der Einmündung Industriestraße gesperrt bleiben. Der Bau des Radschnellweges soll bis voraussichtlich Anfang August 2024 abgeschlossen sein.

Weitere Informationen können über das Baustellenradar der Stadt Neuss unter www.baustellenradar-neuss.de abgerufen werden.

Stand: 24. Juni 2024