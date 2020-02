Der Karneval in Rijeka ist einer der größten in Europa und ein nationales Ereignis. Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das närrische Treiben, darunter auch viele hochrangige Ehrengäste. Alleine zwölf Botschafterinnen und Botschafter sowie mehrere Delegationen aus den Partnerstädten Rijekas kamen in das Rathaus Rijekas, so auch eine offizielle Delegation der Stadt Neuss um die stellvertretende Bürgermeisterin Gisela Hohlmann. Die Neusser nahmen unter den internationalen Gästen dabei eine Sonderrolle ein, so feiert die Partnerschaft zwischen Neuss und Rijeka in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen.

Anlässlich des 37. Internationalen Karnevals in Rijeka nahmen über 120 Gruppen aus der ganzen Welt an der über neunstündigen Parade teil, darunter auch zwei deutsche Karnevalsabordnungen aus Karlsruhe und aus der Hansestadt Rostock. Und so richtete bei dem Empfang im Rathaus neben Bürgermeister Vojko Obersnel, dem kroatischen Minister für Tourismus sowie der Doyenne des diplomatischen Korps, auch die stellvertretende Bürgermeisterin aus Neuss im Namen aller Partnerstädte einige Grußworte an die Ehrengäste im Rathaus. Hohlmann nutze die Gelegenheit, die besondere innige Freundschaft zwischen Neuss und Rijeka herauszustellen und überreichte einige Karnevalsorden der Stadt Neuss, unter anderem auch an den deutschen Botschafter in Kroatien, Dr. Robert Klinke.

Am Samstagabend nahm die Neusser Delegation, zu der auch die beiden Vorsitzenden des Komitees für Partnerschaften, Angelika Quiring-Perl und Hartmut Rohmer gehörten, am Maskenball im ehemaligen Gouverneurspalast teil. Es war das erste Mal, dass eine Delegation der Stadt Neuss zu den karnevalistischen Feierlichkeiten nach Rijeka reiste.