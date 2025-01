Karnevalssitzung 55+ lädt zum Feiern ein

Die „Karnevalssitzung 55+“, ehemals bekannt als „Seniorensitzung“, ist ein beliebter Termin im Neusser Karnevalskalender. Auch in diesem Jahr wird sie die Jecken mit einem bunten Programm begeistern. Am Dienstag, 18. Februar 2025, um 14 Uhr, erwarten die Karnevalsfreunde in der festlichen Atmosphäre der Neusser Stadthalle zahlreiche Höhepunkte, darunter Auftritte von Guido Cantz, Liselotte Lotterlappen, Et fussich Julche, Ingrid Kühne und der Tanzgarde „Rote Husaren Manheim“.

Die Karnevalssitzung wird von der Stadt Neuss und der „Großen Neusser Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß-Gelb“ veranstaltet. Die Eintrittskarten kosten zwischen zwölf und 25 Euro und können bei Imke Kronhof vorbestellt werden. Sie ist per E-Mail imke.kronhof@stadt.neuss.de oder telefonisch unter 02131 90 5005 erreichbar. Die Karten können die Karnevalist*innen am Donnerstag, 16., und Freitag, 17. Januar 2025 im Sozialamt abholen.

Stand: 08. Januar 2025