Unterrichtsausfall an Schulen wegen Sturmwarnung

Laut Deutschem Wetterdienst muss voraussichtlich ab Sonntag mit schweren Sturmböen und Windgeschwindigkeiten von 70 bis 90 km/h gerechnet werden, teils auch mit orkanartigen Böen um 110 km/h. Auch am Montag können orkanartige Böen nicht ausgeschlossen werden.

Ordnungsdezernent Holger Lachmann und Schuldezernentin Dr. Christiane Zangs haben daher in enger Absprache mit der Feuerwehr, dem Deutschen Wetterdienst und der Bezirksregierung Düsseldorf entschieden, dass unter diesen Umständen keine sichere Erreichbarkeit von Schulen garantiert werden kann.

Es wird am Montag kein Unterricht stattfinden. Für Kinder, die dennoch die Schulen erreichen sollten, ist ein Notdienst in den Schulen eingerichtet.

Bitte beachten Sie, dass am Montag, 10. Februar, auch keine Beförderung der Schülerinnen und Schüler stattfindet.

Am Dienstag, 11. Februar 2020, wird voraussichtlich wieder Unterricht stattfinden.

Die Stadt Neuss hat auch die Träger der Kindertagesstätten über diese Vorsichtsmaßnahme informiert. Eltern von Kita-Kindern können sich bei Rückfragen direkt an ihre Einrichtung wenden.

Die Verwaltung warnt außerdem alle Bürgerinnen und Bürger ab Sonntag, 9. Februar, vor dem Betreten der öffentlichen Sportstätten, Parks, Grünanlagen, Friedhöfe und Wälder. Durch die zu erwartenden Windgeschwindigkeiten könnten Äste brechen und unter Umständen auch Bäume umstürzen.