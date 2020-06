Nach einer längeren coronabedingten Pause bietet das Jugendamt der Stadt Neuss am Donnerstag, 18. Juni 2020, wieder eine Informationsveranstaltung für Interessierte an, die Tagesmutter oder -vater werden möchten. Die Veranstaltung findet im Weitzzimmer (Rathaus, Eingang 3, U.214-217, gegenüber dem Eingang Bürgeramt) von 16 bis 17.30 Uhr statt. Die Teilnahme an der Informationsveranstaltung ist Voraussetzung für den kommenden Kurs QHB 300 (kompetenzorientiertes Qualifizierungshandbuch, 300 Unterrichtseinheiten), der am 28. August 2020 im familienforum edith stein beginnt.

Quereinsteigerinnen und -einsteiger sind genauso willkommen wie Personen, die bereits im pädagogischen Bereich arbeiten. Voraussetzung ist ein Hauptschul- oder höherer Bildungsabschluss, deutsche Sprachkenntnisse auf B2-Niveau und Neuss als Wohnort.

Gefördert wird der Kurs durch das Bundesprogramm „ProKindertagespflege: Wo Bildung für die Kleinsten beginnt“, ein Projekt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Der im August startende Qualifizierungskurs ist durch die Förderung für alle Teilnehmenden kostenfrei. Zusätzlich erhalten alle erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen eine Prämie in Höhe von 400 Euro.

Eine Anmeldung zur Informationsveranstaltung ist telefonisch unter 02131-905167 oder per E-Mail an doris.albring@stadt.neuss.de möglich. Weiterführende Informationen sind auf der städtischen Homepage unter https://www.neuss.de/leben/kinder-und-jugend/kindertagesbetreuung/kindertagespflege abrufbar.