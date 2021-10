Kinderversammlung in Grimlinghausen

Die Kinder aus Grimlinghausen können am Mittwoch, 27. Oktober 2021, 16 bis 17.30 Uhr, ihre ganz eigenen Fragen an Bürgermeister Reiner Breuer richten. Bei der Kinderversammlung in der Malteser Kinder- und Jugendeinrichtung, Jakob-Herbert-Straße 17, haben ausschließlich Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren Rederecht, Erwachsene sind als Gäste herzlich willkommen.

Organisiert wird die Kinderversammlung vom Jugendamt der Stadt Neuss in Kooperation mit der Pestalozzischule und der Malteser Kinder- und Jugendeinrichtung.

Weitere Informationen gibt das Kinderbüro telefonisch unter 02131 90-5190 oder per E-Mail an kinderbuero@stadt.neuss.de.

(Stand: 18.10.2021/Spa)