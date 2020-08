Hier treffen sich die Zwerge: In der neuen Kita Kyburg-Zwerge in Weckhoven ist reichlich Platz für Kinder unter und über drei Jahre. Die Einrichtung ist die zwölfte der LuKiTa GmbH, einer Gesellschaft des Rheinland Klinikums.

In Modulbauweise ist auf dem Schulhof der früheren Gesamtschule an der Erft eine großzügige Kindertageseinrichtung entstanden, die jetzt von den Kindern und dem Erzieherinnen-Team in Besitz genommen wird. In unmittelbarer Nachbarschaft tummeln sich im Gebäude der früheren Gesamtschule die „Erftfrösche“, ebenfalls LuKiTa-zugehörig. Kooperation wird da natürlich großgeschrieben.

In der Kita Kyburg-Zwerge, Eingang vom Hahnenweg aus, stehen 65 Plätze für Jungen und Mädchen ab sechs Monate zu Verfügung