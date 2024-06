Am Freitag, 28. Juni 2024, ist es endlich wieder soweit: Um 21 Uhr beginnt im Rosengarten die 21. Klassiknacht mit der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein (dkn). Also heißt es wieder Kerzenleuchter putzen, Getränke in der Kühlbox verstauen, Körbe packen und rechtzeitig die Picknick-Decke ausbreiten oder Klappstühle und kleine Tische aufstellen. Feuerzeuge und Wunderkerzen sind explizit erwünscht, um besonders das Finale mit Feuerwerk-Fontänen bei der obligatorischen Zugabe zu untermalen.

Für das leibliche Wohl ist ebenso gesorgt. Wer keine Lust hat, Essen und Getränke selbst mitzubringen, kann sich auch vor Ort mit einer Wurst, Wein, Bier und Softdrinks vom Brauhaus „Im Dom“ und dem „Hamtorkrug“ versorgen.

Ein Abend im Zeichen des europäischen Sports

Passend zur aktuell laufenden Fußballeuropameisterschaft ist das musikalische Programm auf Europa und den Sport zugeschnitten. Unter der Leitung ihres Chefdirigenten Christoph Koncz stellt die Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein einige der teilnehmenden Nationen musikalisch vor. Mit von der Partie sind unter anderem die „Sport-Polka“ von Joseph Strauß sowie „Ungarische Tänze“ von Johannes Brahms. Während der amtierende Europameister Italien mit Pietro Mascagnis „Cavalleria rusticana“ auftrumpft, ist Deutschland durch Richard Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“ vertreten. Durch den Abend führt der Moderator Daniel Finkernagel.

Der Eintritt zu diesem einmaligen Event ist wie in den Jahren zuvor dank der großzügigen Unterstützung durch das Neusser Unternehmen 3M frei.



21. Klassiknacht im Rosengarten Freitag, 28. Juni 2024, Konzertbeginn um 21 Uhr

Rosengarten an der Neusser Stadthalle

Eintritt frei

____

Stand: 26. Juni 2024