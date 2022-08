Klimabeirat informiert Aufsichtsrat der Neusser Bauverein GmbH

Zum Auftakt der Aufsichtsratssitzung des Neusser Bauvereins hielt jetzt der Vorsitzende des Klimabeirates der Stadt Neuss, Hans Christian Markert, einen Vortrag, wie in Zukunft noch nachhaltiger agiert und Emissionen eingespart werden können, um das Ziel der Klimaneutralität der Stadt Neuss im Jahr 2035 zu erreichen. „Ich freue mich sehr, dass wir Hans Christian Markert als Vorsitzenden des Klimabeirates für einen Vortrag gewinnen konnten, um so neue Impulse zur Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu erhalten“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Heinrich Thiel.

Schon seit Jahren engagiert sich der Neusser Bauverein für den Klima- und Umweltschutz. „Wir investieren kontinuierlich in unseren Wohnungsbestand und modernisieren Bestandswohnungen und tauschen alte Heizungsanlagen gegen neue energieeffiziente aus – damit weniger CO2 ausgestoßen wird. Bei unseren Neubauprojekten verwenden wir nur modernste Heizungssysteme“, erklärt der Vorsitzende der Geschäftsführung, Dirk Reimann, und ergänzt: „Zukünftig werden wir zu unseren bisherigen Maßnahmen bei Neubauten und Modernisierungen weiter auf Nachhaltigkeit und die Reduktion von CO2-Emissionen achten und Alternativen wie zum Beispiel Geothermieanlagen einsetzen.“

Eine weitere enge Zusammenarbeit mit dem Klimabeirat wurde im Rahmen dieser Sitzung vereinbart.

Das größte Wohnungsunternehmen im Rhein-Kreis Neuss geht beim Klimaschutz verschiedene Projekte an: So wurde auf dem Dach des Bürogebäudes ‚Haus am Pegel‘ eine Photovoltaik-Anlage installiert. Dadurch konnten bisher schon über 33 Tonnen CO2 eingespart werden. Darüber hinaus sind auf ausgewiesenen Dächern im Wohnungsbestand weitere Photovoltaik-Anlagen im Betrieb und geplant. Gemeinsam mit den Stadtwerken Neuss sind Mieterstromprojekte in Planung.

Auf den über 70 Hektar Grünflächen bewirtschaftet der Neusser Bauverein rund 8.500 Bäume, jährlich kommen etwa 50 Bäume hinzu. Durch neue Projekte im Bereich der Quartiersmobilität wie E-Lastenräder und Elektrofahrzeuge zum Ausleihen will das Unternehmen positive Signale setzen und für die Mieter und Neusser Anreize schaffen, die Mobilität neu zu denken.

Informationen zu den weiteren Aktionen des Neusser Bauvereins für den Klima- und Umweltschutz finden Sie auf der Website des Neusser Bauvereins.