Konstituierende Sitzung

Das Komitee für Partnerschaften und internationale Beziehungen hat in seiner konstituierenden Sitzung am Dienstag, 29. Juni 2021, Hakan Temel (SPD) zum Vorsitzenden gewählt. Stefan Crefeld (CDU) wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden ernannt. Die Sitzung fand unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln in Präsenz im Neusser Ratssaal statt, Bürgermeister Reiner Breuer übernahm die Leitung bis zum ersten Wahlgang.



Weitere Themen waren Mitteilungen der Verwaltung zu den Aktivitäten zwischen der Stadt Neuss und den Partnerstädten aus Châlons-en-Champagne, Rijeka, Pskow, Saint Paul und Nevsehir sowie der befreundeten Stadt Bolu. Außerdem wurde über die angehende Städtepartnerschaft mit der israelischen Stadt Herzliya und den Planungsstand des Internationalen Hansetages 2022 berichtet.



Wie üblich nahmen erneut zahlreiche Unterstützerinnen und Unterstützer von Partnerschaftsvereinen und Institutionen teil. Rege berichteten diese über ihre coronakonformen Aktivitäten und Reisen seit dem Frühjahr 2020, stellten künftige Ideen und Pläne für anstehende Projekte vor und boten ihre Unterstützung und Vernetzung an.