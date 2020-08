Kommunalwahl

Die Inklusionsbeauftragte der Stadt Neuss, Mirjam Lenzen, hat gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Wahlamtes und dem „Atelier Leichte Sprache“ aus Köln die Broschüre „Kommunalwahlen in Neuss – Infos in leichter Sprache“ entwickelt. Diese erklärt mittels kurzen, leicht verständlichen Sätzen und Piktogrammen, wie eine Wahl abläuft und was es zu beachten gilt. Darüber hinaus findet am Donnerstag, 3. September 2020, von 17 bis 18.30 Uhr eine Informationsveranstaltung im Ratssaal der Stadt Neuss statt.

Mit Änderung des Bundeswahlgesetztes zum 1. Juli 2019 dürfen Menschen mit Behinderung, für die zur Besorgung ihrer Angelegenheiten ein Betreuer bestellt wurde, nun erstmalig an Wahlen teilnehmen und Demokratie mitgestalten. Eine weitere wichtige Neureglung zur Hilfe bei der Wahl ist die Unterstützungsmöglichkeit bei der Stimmabgabe. Wahlberechtigten, denen es aufgrund ihrer Behinderung nicht möglich ist ihre Stimmen alleine abzugeben, können dabei nun Hilfe von einem anderen Menschen bekommen.

Um die „neuen Wählerinnen und Wähler“ zu unterstützen und ihnen die Abläufe einer Wahl zu erklären, wurde jetzt die Broschüre „Kommunalwahlen in Neuss – Infos in Leichter Sprache“ veröffentlicht. Auf zehn Seiten werden allgemeine Regelungen in Leichter Sprache und Bebilderungen erklärt. So wird beispielsweise erläutert, warum man bei der kommenden Wahl in Neuss gleich vier Stimmzettel ausfüllen muss, was eine Wahlbenachrichtigung ist oder wie die Briefwahl funktioniert.

Leichte Sprache ist ein feststehender Begriff aus der Behindertenselbsthilfe. Komplexe Texte und Inhalte werden sprachlich so aufbereitet, dass sie für alle Menschen lesbar und verständlich werden. Die Texte werden ergänzt durch erklärende Bilder - sogenannte Piktogramme. Die Informationsbroschüre liegt an der Infotheke des Bürgeramtes im Neusser Rathaus, der Infotheke des Sozialamtes, bei der Tourist Info und bei allen Trägern, Verbänden und Vereinen der Behindertenhilfe der Stadt Neuss aus.



>>> Hier die Broschüre im PDF-Format ansehen <<<

Mit dem Ziel, politische Teilhabe zu stärken, Menschen zu unterstützen und sie zu motivieren ihre Stimme bei der Wahl abzugeben, wurde jedoch nicht nur die Broschüre entwickelt, sondern auch eine Informationsveranstaltung geplant.

Gemeinsam mit der Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungs-Stelle (KoKoBe) des Rhein-Kreises Neuss werden unter dem Titel „Wir erklären: Kommunalwahlen in Neuss“ allgemeine Fragen beantwortet und die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Teilnahme an der Kommunalwahl in einfachen Worten vorgestellt. Zur Veranschaulichung wird dazu ein Wahllokal nachgestellt und beispielsweise die Stimmabgabe erläutert. Die KoKoBe Rhein-Kreis Neuss unterstützt mit ihrer Fachlichkeit in der Behindertenhilfe bei der Umsetzung der Veranstaltung.



>>> Hier das Plakat zur Infoveranstaltung im PDF-Format ansehen <<<

Eine vorherige Anmeldung zur Veranstaltung ist bis Mittwoch, 2. September, zwingend erforderlich, um die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Corona Virus entsprechend um zu setzen. Interessierte können sich unter den Rufnummern der KoKoBe-Einrichtungen in Grevenbroich unter 02181/2702113 oder in Neuss unter 02131/1330322 und 02131/52919270 anmelden. Für alle weiteren Fragen steht die Inklusionsbeauftragte der Stadt Neuss unter 02131/905311 gerne zur Verfügung.