Bauarbeiten führen zu Einschränkungen auf der Straßenbahnlinie 709

Aufgrund von Streckenarbeiten der Rheinbahn kann die Straßenbahnlinie 709 ab Montag, 30. Januar 2023 in mehreren Bauphasen von jeweils 9 bis 16 Uhr nicht wie gewohnt fahren. Der Abschnitt zwischen den Haltestellen „Düsseldorf, Südfriedhof“ und „Neuss, Theodor-Heuss-Platz“ wird in den Folgemonaten mehrmals gesperrt. Die Sperrungen gelten an folgenden Tagen:

von Montag, 30. Januar , bis Freitag, 3 . Februar ,

von Montag, 6 . Februar , bis Freitag, 10 . Februar ,

von Montag, 13 . Februar , bis Mittwoch , 15 . Februar ,

von Montag , 27 . Februar , bis Freitag, 3 . März,

von Montag , 6 . März , bis Freitag, 10 . März ,

von Montag , 13 . März , bis Freitag, 17 . März,

von Montag , 20 . März , bis Freitag, 24 . März ,

von Montag, 27. März, bis Freitag, 31. März .

Der Abschnitt zwischen den Haltestellen „Neuss, Stadthalle/Museum“ und „Neuss, Theodor-Heuss-Platz“ muss an den voran genannten Tagen zwischen 9 und 16 Uhr leider entfallen. Die Fahrgäste können bis in die Neusser Innenstadt die Busse der Stadtwerke Neuss (SWN) und des Busverkehrs Rheinland (BVR) nutzen.

Nach den Osterferien folgen ab Montag, 17. April, weitere Sperrzeiten. Die Rheinbahn wird die Fahrgäste rechtzeitig über die Änderungen informieren.

Pilotprojekt zum kostenlosen Nahverkehr

Aufgrund der vorgenannten Bauarbeiten startet die einjährige Pilotphase zum Projekt „Kostenfreier Nahverkehr in Neuss“ (Haltestellen zwischen „Neuss Hauptbahnhof“ und „Neuss, Stadthalle/Museum“) nach dem vollständigen Abschluss der Bauarbeiten. So ist ein uneingeschränkter, bewertbarer Pilotzeitraum von einem Jahr garantiert. Wie bereits seit dem 1. Januar 2023 im Rahmen der Anlaufphase eingeführt, ist die Nutzung der Straßenbahn auf dieser Strecke auch bis zum Start der einjährigen Pilotphase kostenfrei.

Das Pilotprojekt soll Erkenntnisse zur Attraktivitätssteigerung des ÖPNV liefern. Diese bildet eine wichtige Säule zur Zielerreichung des integrierten Klimaschutz- sowie des Mobilitätsentwicklungskonzepts der Stadt Neuss. Die Nutzung der Straßenbahnlinie 709 ist dabei an insgesamt sieben Haltestellen in der Neusser Innenstadt ohne Fahrschein möglich. Die Deckung der Kosten von insgesamt 226.000 Euro erfolgt aus Mehreinnahmen der Parkgebühren.

(Stand: 26.01.2023)