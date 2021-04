Kostenlose Corona-Tests innenstadtnah in der Alten Post

Auf Anregung von Bürgermeister Reiner Breuer bietet das Corona-Test-Team um Marcel Offermann an sechs Tagen in der Woche kostenlose Tests auf das Coronavirus an. Geöffnet ist die neue Teststelle in der Alten Post, Neustraße 28, montags bis freitags, jeweils von 9 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr.

„Wir wollen mit dem Angebot dieser zentralen Teststation eine Testlücke im Innenstadtbereich schließen und hoffen, dass wir so noch mehr Bürgerinnen und Bürger zum regelmäßigen testen animieren. Unser Ziel ist die deutliche Reduktion der Inzidenzzahl, um weitere harte Lockdowns nachhaltig zu vermeiden“, so Bürgermeister Reiner Breuer.

Um einen möglichst schnellen und kontaktarmen Ablauf ohne Wartezeiten im Interesse der Bürgerinnen und Bürger sowie nicht zuletzt im Sinne der Coronaschutzverordnung zu gewährleisten, sollte idealerweise eine elektronische Anmeldung und Terminierung unter der Internetadresse www.neuss-coronatest.de erfolgen. Die Anmeldung ist von jedem internetfähigen Endgerät durchführbar und kann ganz spontan und komfortabel auch von unterwegs aus vorgenommen werden.

Nach erfolgreich abgeschlossenem Anmeldeprozess wird umgehend eine Bestätigung per Email verschickt. Diese muss zum Testtermin mitgebracht werden, da ohne Anmeldung nicht getestet werden darf. Zudem muss ein belastbares Ausweisdokument wie Personalausweis oder Reisepass zur eindeutigen Identifikation im Testzentrum vorgelegt werden.

Der Zugang zum Testzentrum erfolgt über den Haupteingang der Alten Post an der Neustraße 28. Von dort aus gelangt man zur Registrierung in das Ausstellungsfoyer und in einen Wartebereich. Die Testung erfolgt dann an mehreren – nicht einsehbaren – Bereichen im dortigen Veranstaltungsraum. Das Verlassen des Gebäudes erfolgt ausschließlich als Einbahnstraße über den an der Promenadenstraße gelegenen „Nebeneingang Süd“.

Gehbehinderte Kolleg*innen und Rollstuhlfahrer*innen kommen am besten durch den direkt am Erftmühlengraben gelegenen Eingang zum Café. Über die Gartenterrasse ist ein barrierefreies Betreten und Befahren sowie Verlassen des Gebäudes möglich. Toiletten, natürlich auch behindertengerecht, sind im Haus ausreichend vorhanden. Alle Ein- und Ausgänge nebst Wegen durch das Haus sind gut sichtbar beschildert.

Das Kulturforum Alte Post nutzt die Einrichtung eines Testzentrums in dem ansonsten kulturell ausgerichteten Haus um gleichzeitig in der städtischen Galerie im Erdgeschoss, bis auf Weiteres ausgewählte großformatige Werke Neusser Künstlerinnen und Künstler im großen Saal, im Foyer des Hauses und auf dem Vorplatz zu präsentieren.

Während der Saal als Testzentrum genutzt wird, präsentiert der Kurator der städtischen Galerie, Klaus Richter, dem täglichen Besucherstrom vor dem Haus und in den Räumen der Alten Post großformatige Arbeiten der Neusser Künstlerinnen AURA, Janina Brauer, Johanna Clara Becker, Reiner Clemens, Simon Evertz, Sonja Hendricks, KJ263, Simone Klerx, Heribert Münch, OLDHAUS, Christoph Rehlinghaus, Melanie Richter und Michael Rintelen.

Für den Leiter der Alten Post, Hans Ennen-Köffers, bietet sich so die Möglichkeit, auch die über die Schwelle zu bringen, die das Angebot des Kulturforums als Bühne, Ausstellungsort und Schule für Kunst und Theater noch nicht kennengelernt haben. Gleichzeitig liegen aber auch die Angebote der anderen städtischen Kulturinstitute wie Volkshochschule, Clemens-Sels-Museum Neuss oder des Stadtarchives aus:

Win-Win in Coronazeiten für die Kultur in Neuss.

Weitere kostenlose Antigen-Schnelltests auf eine Infektion mit dem Coronavirus in Neuss:

Corona-Testzentrum im Kulturforum Alte Post (ab Samstag, 10. April 2021)

Neustraße 28, 41460 Neuss,

www.neuss-coronatest.de

(ab Samstag, 10. April 2021) Neustraße 28, 41460 Neuss, www.neuss-coronatest.de Bürgertestzentrum Neuss

(Gemeinschaftsprojekt Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter und Malteser)

Jakob-Koch-Str. 1, 41466 Neuss (Eishalle)

schnelltestzentrum-neuss.de

>>> Hier einen Termin buchen <<<

(Gemeinschaftsprojekt Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter und Malteser) Jakob-Koch-Str. 1, 41466 Neuss (Eishalle) schnelltestzentrum-neuss.de Corona Test Team Neuss Wetthalle

Im Rennbahnpark 1, 41460 Neuss

www.coronatestteam.de oder www.coronatest-deutschland.de

Im Rennbahnpark 1, 41460 Neuss www.coronatestteam.de oder www.coronatest-deutschland.de Einhorn-Apotheke

Büchel 21, 41460 Neuss

Telefon: 02131-23077

www.einhorn-apotheke-neuss.de

Büchel 21, 41460 Neuss Telefon: 02131-23077 www.einhorn-apotheke-neuss.de Chirurgisches Zentrum Neuss

Drususallee 1–3, 41460 Neuss

Telefon: 02131-7187110

www.cc-neuss.de

Drususallee 1–3, 41460 Neuss Telefon: 02131-7187110 www.cc-neuss.de Marienapotheke

Drususallee 8, 41460 Neuss

Telefon: 02131-21434

www.apondium.de/marien-apotheke

Drususallee 8, 41460 Neuss Telefon: 02131-21434 www.apondium.de/marien-apotheke Praxis Helena Jamin

Adolf-Flecken-Straße 10, 41460 Neuss

Telefon: 02131-5259999

Adolf-Flecken-Straße 10, 41460 Neuss Telefon: 02131-5259999 Maxmo Apotheke am Neumarkt

Neumarkt 20, 41460 Neuss

Telefon: 02131-1258590

maxmo-schnelltest.de

www.maxmo.de/apotheken/maxmo-neumarktneuss

Neumarkt 20, 41460 Neuss Telefon: 02131-1258590 maxmo-schnelltest.de www.maxmo.de/apotheken/maxmo-neumarktneuss Tobias M. von Myrow

Krefelder Str. 57, 41460 Neuss

www.hausarzt-von-mirow.de

Telefon: 02131-28004

Krefelder Str. 57, 41460 Neuss www.hausarzt-von-mirow.de Telefon: 02131-28004 Laborpraxis Jochen Hüter

Hammfelddamm 6, 41460 Neuss

Telefon: 02131-125969-0

Hammfelddamm 6, 41460 Neuss Telefon: 02131-125969-0 Gemeinschaftspraxis Dr. med. Robert Baumann und Dr. med. Florian Sels

Erftstr. 82b, 41460 Neuss

Telefon: 02131-21331

www.hausarztpraxis-baumann-sels.de

Erftstr. 82b, 41460 Neuss Telefon: 02131-21331 www.hausarztpraxis-baumann-sels.de HNO Zentrum Neuss

Batteriestr. 1, 41460 Neuss

Telefon: 02131-28383

www.hno-neuss.de

Batteriestr. 1, 41460 Neuss Telefon: 02131-28383 www.hno-neuss.de Praxis Dr. Stern

Niederwall Str. 1, 41460 Neuss

Telefon: 02131-222994

Niederwall Str. 1, 41460 Neuss Telefon: 02131-222994 Praxis Dr. Heike Bärmeier-Waßmuth

Preußenstr. 84, 41464 Neuss

Telefon: 02131-4505555

Preußenstr. 84, 41464 Neuss Telefon: 02131-4505555 Gemeinschaftspraxis Dr. Berkefeld und Zierau

Venloer Str. 62, 41462 Neuss

Telefon: 02131-915999

www.kap-kinderarztpraxis.de

Venloer Str. 62, 41462 Neuss Telefon: 02131-915999 www.kap-kinderarztpraxis.de Dr. Silke Gronai

Preußenstr. 84, 41464 Neuss (Haus 5)

Telefon: 02131-8854886

www.hno-am-lukas.de

Preußenstr. 84, 41464 Neuss (Haus 5) Telefon: 02131-8854886 www.hno-am-lukas.de Behring Apotheke

Behringstr. 1, 41464 Neuss

Telefon: 02131-984300

www.behring-apotheke.de

Behringstr. 1, 41464 Neuss Telefon: 02131-984300 www.behring-apotheke.de Maxmo Apotheke Reuschenberg

Am Reuschenberger Markt 2, 41466 Neuss

Telefon: 02131-1259790

maxmo-schnelltest.de

www.maxmo.de/reuschenberg

Am Reuschenberger Markt 2, 41466 Neuss Telefon: 02131-1259790 maxmo-schnelltest.de www.maxmo.de/reuschenberg Praxis Prof. Dr. Klaus Goder

Artur-Platz-Weg 13, 41468 Neuss

Telefon: 02131-103311

Artur-Platz-Weg 13, 41468 Neuss Telefon: 02131-103311 Dr. Jürgen Funck

Lessingplatz 1, 41469 Neuss

Telefon: 02137-2996

Lessingplatz 1, 41469 Neuss Telefon: 02137-2996 Hausarztpraxis Rahimpour

Lessingplatz 7, 41469 Neuss

Telefon: 02137-3533

www.praxisrahimpour.wordpress.com

Lessingplatz 7, 41469 Neuss Telefon: 02137-3533 www.praxisrahimpour.wordpress.com Hausarztpraxis Dilfuza Sultanova

Lechenichstr. 11, 41469 Neuss

Telefon: 02131-103313

Lechenichstr. 11, 41469 Neuss Telefon: 02131-103313 Burg Apotheke

Südstraße 1, 41469 Neuss

Telefon: 02137-2300

www.burg-apotheke-norf.de

Südstraße 1, 41469 Neuss Telefon: 02137-2300 www.burg-apotheke-norf.de Dr. Tom Reetz

Neukirchener Str. 11, 41470 Neuss

Telefon: 02137-70377

Neukirchener Str. 11, 41470 Neuss Telefon: 02137-70377 Gesundheitspraxis Neuss Allgemeinmedizin

Albertus Magnus Str. 15, 41470 Neuss

Telefon: 02137-77265

Albertus Magnus Str. 15, 41470 Neuss Telefon: 02137-77265 Hausarztpraxis am Kreitz

Kreitzer Str. 5 / Lüttenglehner Str. 80, 41472 Neuss

Telefon: 02131-82318

www.hausarztpraxis-kreitz.de

Weiterführende Informationen zur aktuellen Lage rund um Corona finden Sie auch auf der Homepage des Rhein-Kreises Neuss.

(Stand: 08.04.2021, Fi)