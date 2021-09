Von Sonntag bis Freitag, 19. bis 24. September 2021, öffnen die Kulturinstitute der Stadt Neuss während der diesjährigen Themenwoche ihre Türen und erobern den öffentlichen Raum für Kunst und Kultur. Musik, Theater, Kunst und mehr: Mit Engagement und Kreativität wurde ein abwechslungsreiches Programm für die Themenwoche erarbeitet. Unter dem Motto „Kultur draußen“ finden rund 20 Veranstaltungen Stadtgebiet statt. Mit dem Clemens Sels Museum Neuss, der Dependance Feld-Haus – Museum für populäre Druckgrafik, der Volkshochschule Neuss, dem Theater am Schlachthof, der Musikschule, dem Stadtarchiv, dem Kulturforum Alte Post, der Stadtbibliothek und der Tourist Information Neuss / Neuss Marketing nehmen insgesamt neun Einrichtungen an der Themenwoche teil.

„Trotz der aktuellen Entwicklungen der Pandemie könne wir eine Reihe an Veranstaltungen anbieten. Schon früh haben wir überlegt, wie wir die Veranstaltungen möglichst sicher für alle Teilnehmenden konzipieren und umsetzen können. Draußen beziehungsweise Natur ist deshalb ein wichtiger Aspekt, denn Kultur ist die Dienstbarmachung der Natur. Das Thema hat damit auch einen philosophischen Aspekt“, so Kulturdezernentin Dr. Christiane Zangs.

Museumsdirektorin Dr. Uta Husmeier-Schirlitz ergänzte: „Wir wollten die Hürden möglichst niedrig halten, um allen die Möglichkeit zu bieten Kultur erleben zu können.“ Das Clemens Sels Museum Neuss startet am Sonntag, 19. September 2021, mit „Motion Harp“. Dabei verwandelt eine interaktive Soundinstallation Alltagsgeräusche in einen Klangteppich. Im Feld-Haus können die Besucherinnen und Besucher mit ihrem Smartphone auf Motivsuche gehen. Charlotte Kons gibt dazu eine Einführung in die Landschaftsfotografie.

Mit der Volkshochschule Neuss geht es auf eine sehenswerte Exkursion zum Schloss Dyck oder auf einen gemeinsamen (Hunde-)Spaziergang mit der Gelegenheit zur englischen Konversation. „Die Neusserinnen und Neusser werden aufgerufen, sich ihren Stadtraum wieder zurück zu erobern“, erklärte VHS-Leiterin Dr. Marie Batzel. Ein besonderer Kurs der VHS erwartet die Teilnehmenden außerdem beim „Urban Sketching“ - einer Art schnelles Zeichnen mit anschließender Kolorierung.

Weitere Highlights sind ein Klavierkonzert junger Pianistinnen und Pianisten auf dem Platz vor dem Romaneum, ein Künstlergespräch im Kulturforum Alte Post, eine musikalische Lesung im Neusser Stadtarchiv oder ein historischer Stadtrundgang zur „Hansestadt Neuss“.

>>> Das vollständige Programm können Sie hier nachlesen <<<

Für alle Veranstaltungen in Innenräumen gilt nach der aktuellen Coronaschutzverordnung neben der Maskenpflicht auch ein verpflichtender 3G-Nachweis. Danach müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft oder genesen sind, einen negativen Schnelltest oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen.

(Stand: 17.09.2021, Kro)