zahlreiche musikalische Höhepunkte. Neben herausragenden Konzerten im Quirinusmünster und der Christuskirche findet im Rahmen der Kirchenmusikwoche der 5. Internationale Wettbewerb für Duo Gesang und Orgel statt. Das Abschlusskonzert am 20. September beinhaltet die Verleihung des Kirchenmusikalischen Kompositionspreises an Klaus Hermann Anschütz aus Celle. Er erhält den renommierten und mit einem Betrag in Höhe von 5.000,- € dotierten Preis für sein Werk "Eine kleine Meditation über die Zeit", welches zudem seine Uraufführung erfährt.

Das vollständige Programm der 59. Kirchenmusikwoche können Sie hier herunterladen: Programm