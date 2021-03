ALLES AUSSER LANGEWEILE - DAS ZUHAUSICAL

Franka und Sabine sind ziemlich traurig. Eigentlich hatten sie sich so sehr auf die Premiere ihres neuen Musicals gefreut, doch dann kam der Lockdown. Seitdem sitzen sie gelangweilt in ihren Zimmern und versuchen, sich die Zeit zu vertreiben.

Da entdecken sie plötzlich Menschen. Auf einem Bildschirm. Direkt in ihren Zimmern.

Und zackbum ist es aus mit der Langeweile! Das unerwartete Publikum wird schwupsdiwups in die Proben des neuen Musicals eingebunden.

Und es entsteht ein ganz besonderes Musical in ihrem und im Zuhause aller Zuschauer, das weltweit erste Zuhausical!

Zusammen mit den Zuschauern wird per Zoom getanzt und gesungen, es werden Bühnenbilder gebaut, viele actionreiche Aufgaben gelöst und am Ende steht die gemeinsame, digitale Aufführung. Ein Riesenspaß für die ganze Familie und alle Daheimbleibenden!

Für alle Menschen ab 4 Jahren, jüngere Geschwisterkinder sind willkommen und im jeweiligen Familien-Ticket (große Familie 20,- €/kleine Familie 15,- €) enthalten.

Weitere Termine werden nach und nach frei geschaltet und gerne auch auf Anfrage (b.franken@tas-neuss.de) gemacht! Auch für Kindergeburtstage geeignet: also alle Kinder bleiben in ihrem Zuhause und werden per zoom zusammen geschaltet, können sich sehen und so gemeinsam feiern!

Technische Informationen:

Das „Zuhausical“ ist ein interaktives Angebot für die ganze Familie auf zoom, das bedeutet, die jeweils 16 teilnehmenden Familien sind zu sehen aber nicht zu hören. Die Tickets sind als Print@Home-Familientickets erhältlich und gelten jeweils für eine Familie (große Familien zum Normalpreis, kleine Familien ermäßigt). Kurz nach der Buchung gibt es eine automatische Bestätigungsmail und später dann eine Anleitung mit zoom-Link und weiteren Erläuterungen zum Angebot.

Hier geht's lang https://www.tas-neuss.de/stuecke/177