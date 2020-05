ubergeordnete Seite Sie sind hier: Startseite Kultur Amit Goffer: -you are here- im Kunsthaus NRW Kornelimünster

Amit Goffer: -you are here- im Kunsthaus NRW Kornelimünster Amit Goffer zeigt in der Gruppenausstellung "you are here" aktuelle Arbeiten. Die Ausstellung wird am Samstag, 9. Mai 2020, 10.00 Uhr auf der Webseite des Kunsthauses NRW Kornelimünster eröffnet. https://www.neuss.de/kultur/amit-goffer-you-are-here-im-kunsthaus-nrw-kornelimuenster https://www.neuss.de/kultur/amit-goffer-you-are-here-im-kunsthaus-nrw-kornelimuenster/@@images/d9273933-6693-469d-bfde-5f9d98339ceb.jpeg

