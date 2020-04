Aus den Ateliers: Ein Besuch bei Reiner Clemens

möchte die Reihe "Aus den Ateliers" verkleinern. Der Neusser Kulturamtsleiter Harald Müller formulierte die Idee, kurze Besuche in den Ateliers der Neusser Künstlerinnen und Künstler zu filmen. Diese dürfen durchaus in ihren Inhalten unterschiedlich sein. Mal steht die Vorstellung einzelner Arbeiten eines Künstlers im Vordergrund. In einem anderen Fall erfahren Sie mehr zur jeweiligen Person. Am Mittwoch, 29. April 2020, entstand das erste Video der Reihe. Es ist ein Gespräch zwischen Harald Müller und Reiner Clemens. Der Künstler arbeitet seit dem Jahr 2007 im städtischen Atelierhaus auf der Hansastraße und studierte in Düsseldorf an der Kunstakademie.

In den kommenden Wochen werden wir diese Reihe fortsetzen und wöchentlich mindestens ein neues Gespräch veröffentlichen.

Hier können Sie den 16 Minuten dauernden Film aufrufen: Werkstattgespräch mit Reiner Clemens