Ausstellung im Atelierhaus

Der in Neuss lebende Künstler Ali Saoudi stellt Werke im Atelierhaus, Hansastraße 9, in Neuss aus. Die Vernissage zur Ausstellung findet am Donnerstag, 27. Januar 2022, um 19 Uhr statt. Zur Begrüßung spricht Dr. Benjamin Reissenberger, Leiter des Kulturamtes der Stadt Neuss. Die Kunsthistorikerin Nathalie Krall führt in die Ausstellung ein. Zur Vernissage und während der Ausstellung ist ein halbstündiger Film über den Künstler Ali Saoudi aus der Reihe „Künstler*innen im Portrait“ zu sehen. Die Ausstellung endet am Sonntag, 6. Februar 2022, geöffnet ist das Atelierhaus samstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr.



Ali Saoudi ist Meisterschüler von Joseph Beuys. Im Jahr 1949 im marokkanischen Casablanca geboren, kam er als junger Mann nach Düsseldorf, um freie Kunst zu studieren. Ali Saoudi ist ein Wanderer zwischen den Welten, der aus interkulturellen Begegnungen kreative Inspiration schöpft. Seine Werke wurden unter anderem in Deutschland, Belgien, Marokko, Schweiz und den Vereinigten Staaten ausgestellt.

Coronahinweis:

Es gilt die 2G-Regel. Beim Zutritt ins Atelierhaus wird überprüft, ob alle Besucher*innen entweder geimpft oder genesen sind. Benötigt werden ein entsprechendes Zertifikat und der Personalausweis. Während des Aufenthalts im Atelierhaus ist das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. Wir empfehlen das Tragen einer FFP2-Maske.