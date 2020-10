Ausstellung mit Werken von Janina Brauer

In ihrer zweiten Einzelausstellung in Neuss wird das Motiv des nächtlichen Waldes im Vordergrund stehen.

Die Malerei der Künstlerin überzeugt mit starken Kontrasten, welche Sie durch einen zurückhaltenden aber intensiven Einsatz von Farben zu erzeugen weiß sowie durch eine beeindruckende Wirkung von Licht und Schatten. Die Werke lassen die Betrachter*innen auf Situationen blicken, die Stimmungen erzeugen und einen nicht unberührt lassen.

Janina Brauer studierte an der Hochschule Niederrhein in Krefeld in den Fächern Illustration und Design.

Die Vernissage wird am Eröffnungstag jeweils um 19.00 und 20.00 Uhr stattfinden. Zu beiden Uhrzeiten wird der Leiter des Kulturamtes, Harald Müller, begrüßen und Klaus Richter, Kurator und stellv. Leiter des Kulturforums Alte Post, in die Werkwelten einführen.

Bitte melden Sie sich aufgrund der begrenzten Raumkapazität per Email, kulturamt@stadt.neuss.de oder telefonisch unter der Rufnummer 02131 904118 für eine der beiden Uhrzeiten an. Die jeweils gültige Coronaschutzverordnung wird eingehalten.

Mehr über die Künstlerin erfahren Sie auf ihrer Homepage unter www.janinabrauer.com.