Demokratie Leben - Webinar

Hierbei werden anhand einer künstlerischen Arbeit Fragen zur Demokratie thematisiert und positive Antworten auf gesellschaftliche Fragen gesucht.

Nach einem entsprechenden Einleitung durch Alwina Heinz, wird das Themenfeld in einem gemeinsamen Gespräch erörtert.

Zur Künstlerin:

Alwina Heinz studierte bei Professor Thomas Gründfeld an der Kunstakademie in Düsseldorf und erhielt von ihm den Meisterschülerbrief. Zudem studierte sie Kunsttherapie in Dresden. Aktuell arbeitet sie im städtischen Atelierhaus auf der Hansastraße 9.