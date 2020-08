Donnerstag, 13. August

17.30 & 19.30 Uhr

Ehrlich gesagt ...

Für sein Bühnenprogramm „Ehrlich gesagt ...“ erhielt Aydin Isik den Hessischen Kabarettpreis, denn ehrlich gesagt: Die Wahrheit genießt keinen guten Ruf. Wer sie ausspricht, wird in der Türkei aus neun Dörfern gejagt, braucht in China ein schnelles Pferd und hat in Washington den Mund zu halten – denn sonst redet er „Fake News“. Ehrlich!



