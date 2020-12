Edition von Jennifer López Ayala für die Neusser Frauenberatungsstelle

Jennifer López Ayala wählte eine Fotografie aus, die sie als Edition in einer Auflage von 30 Exemplaren der Frauenberatungsstelle überließ.

Ein Blatt dieser Edition können Sie als "Weihnachts-Spende" ab einem Betrag von 300,- € erhalten. Durch den coronabedingten Ausfall zahlreicher Veranstaltungen sind die Eigenmittel der Frauenberatungsstelle gering. Die Spende unterstützt die Arbeit mit von Gewalt betroffenen Frauen und ermöglicht den Ausbau digitaler Angebote der Frauenberatungsstelle. Das Werk "Just the Two of US" aus dem Jahr 2020 hat eine Größe von 25 x 25 cm. Die Edition im 8-Farb-Pigmentdruck ist nummeriert, signiert und datiert.

Ihr Werk können Sie nach Absprache, Tel. 02131 271378, in der Frauenberatungsstelle abholen. Einen Versand wird ebenfalls angeboten.

Sichern Sie sich bereits jetzt Ihr Blatt durch die Überweisung der Spende an die Frauenberatungsstelle Neuss e.V.

Frauen helfen Frauen e.V., Sparkasse Neuss, IBAN DE03 3055 0000 0000 1214 34