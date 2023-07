Von der Elbe an den Rhein: Nach dem durchschlagenden Erfolg der Premierenausgabe von Globe Baroque Sommeroper im Globe Neuss im vergangenen Jahr präsentiert das Kulturamt Neuss in Kooperation mit dem Festival Alte Musik Knechtsteden am Donnerstag, 17. und Freitag, 18. August 2023, eine neue Ausgabe von Globe Baroque mit der Produktion "I lamenti d ’Orfeo" auf Deutsch "Die Klage des Orpheus" von Giovanni Alberti Ristori.

Ensemble 1700 präsentiert "I lamenti d’Orfeo"

Die Idee mit Globe Baroque kurzweilige Barockoper zur Sommerzeit zusammen mit Picknick Flair à la Shakespeare Festival zu präsentieren, hat gezündet. Nun lassen die Veranstalter*innen eine zweite Ausgabe folgen - erneut in der Erfolgsbesetzung mit Ensemble 1700 unter der Leitung von Dorothee Oberlinger.

Die Festa di camera "I lamenti d’Orfeo" entstand 1749 als Kurzoper in Kammerbesetzung für die privaten Gemächer des Dresdener Hofes um einem Aufführungsverbot im Opernhaus am Karfreitag zu entgehen Ristori besetzte sie mit nur zwei Sängerrollen die hochmusikalische und selbst komponierende Kurprinzessin ließ sich sogar selbst ins mythologisch angelehnte Libretto hineinschreiben. Die Hauptrollen übernehmen Star Counter Valer Sabadus als Orfeo und die Sopranistin Francesca Lombardi Mazzulli als seine Mutter Calliope. Es sei verraten, dass es in diesem Fall beim Klagen bleibt und die Rettung der geliebten Euridice ausbleibt, was den Genuss der farbenreich besetzten Barockmusik mit Pauken und Trompeten jedoch nicht schmälert.

Globe Neuss als Opernbühne

Das Neusser Globe hat seine Eignungsprüfung als Opernbühne im letzten Jahr mit Bravour bestanden. So nah dran ist das Publikum sonst nirgends. Zum Cast in Originalklang Prominenz gehört das Ensemble 1700, geleitet von Dorothee Oberlinger. Regisseur Nils Niemann inszeniert erneut in Anlehnung an die historische Theaterkunst des 18. Jahrhundert. Die Produktion wird von Kostümbildner Johannes Ritter ausgestattet und mit Bühnenvideos werden barocke Illusionen erschaffen.

Mit einem Picknick im Freien hier darf der traditionelle Picknickkorb des Shakespeare Festival nicht fehlen – und einem Talk zur Einführung versprechen die Veranstalter*innen einen arkadischen Sommerabend für alle Sinne.

Picknickkörbe können per E-Mail bestellt werden unter kulturamt@stadt.neuss.de.

Besetzung

Giovanni Alberto Ristori (1692 1763)

I Lamenti d'Orfeo

Festa di camera (1749)

Orfeo: Valer Sabadus

Calliope: Francesca Lombardi Mazzoli

Ensemble 1700

Blockflöte und Leitung: Dorothee Oberlinger

Regie: Nils Niemann

Video: NN

Kostüm: Johannes Ritter

Veranstalterin: Kulturamt Neuss

Kooperationspartner: Festival Alte Musik Knechtsteden

Tickets

Tickets sind erhältlich über die Website des Kulturamtes und über knechtsteden.com .

Preisgruppen:

PG1: 39 Euro / PG2: 33 Euro / PG3: 26 Euro / PG4: 18 Euro (zzgl. Vorverkaufsgebühr)

Eine Ermäßigung von 30 Prozent auf allen Plätzen erhalten Schüler*innen, Studierende